Foto: Messi surpreende Baggio com um presente especial após a vitória sobre a Suíça

Lionel Messi, capitão da seleção argentina, presenteou o lendário jogador de futebol italiano Roberto Baggio com a camisa que vestiu durante a vitória por 3 a 1 sobre a Suíça nas quartas de final da Copa do Mundo, logo após o término da partida.

De acordo com o jornal espanhol “Marca”, Messi entregou a Baggio a camisa com a qual disputou a partida contra a Suíça, vencida pela seleção argentina por 3 a 1. Em seguida, o astro italiano publicou uma foto dos dois em sua conta no Instagram, segurando a camisa, e escreveu: “Obrigado, Leo, pelo seu presente precioso e pelo seu carinho. Te amo muito, meu amigo.”

A amizade entre Messi e Baggio remonta a 2010, quando se conheceram em Barcelona, graças ao técnico Pep Guardiola, que já havia jogado ao lado de Baggio no Brescia, da Itália.

O atacante de Rosário entregou a camisa ao ex-jogador italiano dentro do vestiário após o término da partida das quartas de final, confronto que Baggio assistiu das arquibancadas do estádio de Kansas City.

A seleção argentina garantiu sua vaga nas semifinais da Copa do Mundo após derrotar a Suíça por 3 a 1, graças aos gols de Alexis Mac Allister, Julián Álvarez e Lautaro Martínez, e agora enfrentará a seleção da Inglaterra nas semifinais.



