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kylian mbappe frankreichGetty Images

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Foto: Mbappé se transforma em cabide para a namorada

K. Mbappe
Espanyol x Real Madrid
Espanyol
Real Madrid
La Liga
França
Espanha

Visual curioso de um astro do Real Madrid

O francês Kylian Mbappé, estrela do Real Madrid, continuou a chamar a atenção durante suas férias de verão, mas desta vez longe do futebol.

O craque da França e do Real Madrid publicou uma foto divertida em sua conta no Instagram, na qual apareceu carregando um conjunto de vestidos de sua namorada, a modelo espanhola Ester Expósito, enquanto sorria, em uma cena que provocou grande repercussão entre os torcedores.


O jornal espanhol Marca não perdeu a oportunidade de comentar a imagem à sua maneira bem-humorada, escrevendo: "Mbappé se transforma em cabide de roupas para a namorada", em referência à forma como ele carregou os vestidos durante o passeio dos dois.

Essa foto surge depois de o casal ter aparecido na cidade de Barcelona, durante umas férias românticas que despertaram o interesse da imprensa espanhola, quando foram fotografados dentro da Basílica da Sagrada Família, um dos pontos turísticos mais famosos da Espanha.

La Liga
Espanyol crest
Espanyol
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Real Madrid crest
Real Madrid
RMA

Reportagens jornalísticas haviam indicado que Mbappé escolheu Barcelona para passar os últimos dias de suas férias de verão antes de retornar a Madri, em preparação para o início da nova temporada com o Real Madrid, enquanto aproveitava, na companhia de Ester, um passeio particular dentro da famosa igreja, em meio a grande interesse de visitantes e da imprensa.


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