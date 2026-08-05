O francês Kylian Mbappé, estrela do Real Madrid, continuou a chamar a atenção durante suas férias de verão, mas desta vez longe do futebol.

O craque da França e do Real Madrid publicou uma foto divertida em sua conta no Instagram, na qual apareceu carregando um conjunto de vestidos de sua namorada, a modelo espanhola Ester Expósito, enquanto sorria, em uma cena que provocou grande repercussão entre os torcedores.



O jornal espanhol Marca não perdeu a oportunidade de comentar a imagem à sua maneira bem-humorada, escrevendo: "Mbappé se transforma em cabide de roupas para a namorada", em referência à forma como ele carregou os vestidos durante o passeio dos dois.

Essa foto surge depois de o casal ter aparecido na cidade de Barcelona, durante umas férias românticas que despertaram o interesse da imprensa espanhola, quando foram fotografados dentro da Basílica da Sagrada Família, um dos pontos turísticos mais famosos da Espanha.

Reportagens jornalísticas haviam indicado que Mbappé escolheu Barcelona para passar os últimos dias de suas férias de verão antes de retornar a Madri, em preparação para o início da nova temporada com o Real Madrid, enquanto aproveitava, na companhia de Ester, um passeio particular dentro da famosa igreja, em meio a grande interesse de visitantes e da imprensa.



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