Foto: Lamine Yamal não esquece o Marrocos

Lamine Yamal, estrela da seleção espanhola, continuou chamando a atenção fora do campo durante a Copa do Mundo de 2026.

Desde o início da Copa do Mundo, Yamal tem se empenhado em transmitir mensagens e sinais diversos em cada partida que disputa, seja por meio de sua famosa faixa na cabeça ou de alguns itens pessoais, o que o colocou no centro das atenções.

Yamal havia sido alvo de críticas no início da Copa do Mundo por colocar as bandeiras do Marrocos e da Guiné Equatorial em suas chuteiras, em homenagem aos países de origem de seus pais, sem incluir a bandeira da Espanha, antes de responder às críticas e colocar a bandeira espanhola em sua faixa de cabeça durante a fase de grupos.

Com o início das fases eliminatórias, o jogador do Barcelona mudou a mensagem novamente: retirou a bandeira da Espanha e usou, contra a Áustria, uma faixa com os dizeres “Ego Yamal”, ao lado do logotipo da Adidas e de seu próprio emblema, em uma atitude interpretada como uma resposta aos seus críticos.

A emissora espanhola Cope informou que Yamal pretendia, com essa frase, responder àqueles que o apelidavam de “Ego Lamine” na plataforma “TikTok” — em crítica à sua personalidade —, transformando o apelido em uma mensagem própria, na partida em que foi eleito o melhor jogador.

Na partida contra a Portugal nas oitavas de final, a faixa exibia uma mensagem diferente: nela estava escrito o nome “Rocafunda”, o bairro onde ele cresceu na cidade de Mataró, enquanto do outro lado aparecia o código postal “08304”, em um gesto de homenagem à sua cidade natal.

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Yamal é conhecido por seu orgulho constante pelo bairro de Rocafunda, considerado um dos mais pobres da Catalunha, e já havia dito em uma entrevista anterior ao programa 60 Minutes: “Como muitos bairros com recursos limitados, Rocafunda é esquecido... Lutamos para viver bem e aproveitar isso juntos. Sabemos de onde viemos e temos orgulho disso”.

Mais uma referência ao Marrocos

Nas últimas horas, Lamine Yamal continuou a demonstrar sua ligação com suas raízes marroquinas, após publicar um story em sua conta no Instagram com a foto de uma mochila que exibia símbolos com significados especiais.

Na bolsa apareciam vários símbolos, entre os quais se destacavam a bandeira da Espanha, a bandeira do Marrocos e a camisa do Barcelona, além de uma miniatura da Copa do Mundo — uma mensagem que refletiu o apego do jogador à sua identidade plural e o fato de ele não ter esquecido seu passado e suas origens marroquinas, conforme noticiou o jornal AS nesta quarta-feira.

A foto também trazia uma clara referência à grande ambição de Yamal de conquistar o título da Copa do Mundo, já que a réplica da taça era um dos símbolos mais destacados na bolsa, enquanto a seleção espanhola continua sua trajetória na Copa do Mundo de 2026.

A seleção espanhola se prepara para enfrentar a Bélgica nas quartas de final, enquanto o Marrocos enfrentará a França.

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