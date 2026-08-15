Foto e música: Cancelo flerta com o Barcelona apesar das complicações com o Al-Hilal

O português João Cancelo, lateral do Al-Hilal, da Arábia Saudita, continua à espera de uma oportunidade de retornar às fileiras do Barcelona.

Cancelo tem um desejo claro de seguir com sua trajetória no time do técnico Hansi Flick, depois de ter jogado a temporada passada pela equipe, por empréstimo, mas as negociações com o Al-Hilal ficaram mais complicadas do que o esperado.

O clube catalão iniciou suas negociações após o fim da temporada passada, e tudo estava encaminhado para o retorno do jogador português ao Barcelona por 10 milhões de euros.

Mas os termos do negócio, segundo o jornal saudita "Al-Yaum", podem ter mudado nos últimos dias. E agora o Al-Hilal pede cerca de 15 milhões de euros para abrir mão dele.

O jornal Sport destacou que o lateral português não esquece o Barcelona e continua enviando sinais ao clube dos seus sonhos, por meio de suas contas nas redes sociais.

O mais recente desses sinais aconteceu neste próprio sábado, através de sua conta pessoal no Instagram.

Cancelo publicou uma foto sua da sua passagem pelo Barcelona, em preto e branco, e a acompanhou da música «Jovens Milionários» ao fundo.

O jogador português não tem qualquer dúvida sobre seu desejo: ele quer jogar pelo Barcelona na próxima temporada.

Este não foi o único sinal que ele deu nas últimas semanas, pois publicou dias atrás, através de suas contas nas redes sociais, uma foto vestindo a camisa do Barcelona, enquanto voltou na manhã de sexta-feira e publicou, por meio dos stories, outra foto sua com o uniforme do clube catalão.

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