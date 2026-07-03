A seleção egípcia utilizou imagens do astro francês Kylian Mbappé, do Real Madrid, antes da disputa de pênaltis contra a Austrália, em uma jogada tática que contribuiu para a histórica classificação para as oitavas de final.
A seleção egípcia se classificou, pela primeira vez em sua história, para as oitavas de final da Copa do Mundo de 2026, após vencer a Austrália por 4 a 2 nos pênaltis, após empate no tempo regulamentar e na prorrogação.
Antes do fim da segunda prorrogação, o goleiro australiano Matthew Ryan entrou em campo aos 119 minutos, aproveitando sua habilidade em defender pênaltis.
As imagens da partida mostraram o analista de desempenho da seleção egípcia exibindo aos jogadores vídeos de Mbappé marcando dois pênaltis contra o goleiro australiano Matthew Ryan em dois confrontos da Liga Espanhola na última temporada.
A estratégia egípcia deu certo com louvor, já que os Faraós converteram quatro pênaltis contra dois dos Kangaroos, garantindo a vitória e a classificação para as oitavas de final pela primeira vez na história.