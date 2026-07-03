Goal.com
Ao Vivo
+18 | Conteúdo Comercial | Aplicam-se termos e condições | Jogue com responsabilidade | Princípios editoriais

NÃO PERCA NENHUM MOMENTO DA COPA DO MUNDO

Seu passe de acesso total a resultados, atualizações em tempo real e análises
Explore
Australia v Egypt: Round of 32 - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

Traduzido por

Foto: Como a seleção egípcia contou com Kylian Mbappé para vencer a Austrália?

Austrália x Egito
Austrália
Egito
Copa do Mundo
K. Mbappe
Austrália
Egito
EUA
França

Um plano inteligente

A seleção egípcia utilizou imagens do astro francês Kylian Mbappé, do Real Madrid, antes da disputa de pênaltis contra a Austrália, em uma jogada tática que contribuiu para a histórica classificação para as oitavas de final.

A seleção egípcia se classificou, pela primeira vez em sua história, para as oitavas de final da Copa do Mundo de 2026, após vencer a Austrália por 4 a 2 nos pênaltis, após empate no tempo regulamentar e na prorrogação.

Antes do fim da segunda prorrogação, o goleiro australiano Matthew Ryan entrou em campo aos 119 minutos, aproveitando sua habilidade em defender pênaltis.

As imagens da partida mostraram o analista de desempenho da seleção egípcia exibindo aos jogadores vídeos de Mbappé marcando dois pênaltis contra o goleiro australiano Matthew Ryan em dois confrontos da Liga Espanhola na última temporada.

A estratégia egípcia deu certo com louvor, já que os Faraós converteram quatro pênaltis contra dois dos Kangaroos, garantindo a vitória e a classificação para as oitavas de final pela primeira vez na história.

Copa do Mundo
team-logo
A definir
A definir
Egito crest
Egito
EGY
Publicidade

GOSTOU DESTA HISTÓRIA?

Adicione a GOAL.com como sua fonte favorita no Google para ver mais reportagens nossas.

Siga a GOAL no Google