Foto... Bellingham surpreende ex-jogador do Real Madrid com um presente especial

Em um gesto elegante que reflete o espírito de respeito mútuo dentro do Real Madrid, o astro inglês Jude Bellingham se despediu de sua colega escocesa Caroline Weir de maneira refinada, após o anúncio oficial de sua saída do clube.

De acordo com o jornal espanhol “Mundo Deportivo”, Bellingham enviou um presente especial para Weir, acompanhado de uma mensagem pessoal calorosa, que demonstrou o quanto o jovem meio-campista aprecia uma das jogadoras mais destacadas da equipe feminina nos últimos anos.

Bellingham escreveu na dedicatória: “Para Caroline, foi um prazer conhecê-la... Desejo-lhe todo o sucesso em sua próxima etapa... Com todo meu amor e admiração”.

Esse gesto impressionou amplamente a torcida, especialmente por ter vindo de um dos principais astros do time masculino principal para uma jogadora do time feminino, o que reflete a harmonia e o respeito mútuo entre as estrelas dentro do clube real.

Caroline Weir deixa o Real Madrid após quatro temporadas repletas de conquistas, nas quais deixou uma marca histórica e indelével. A jogadora da seleção escocesa se despede do clube como a maior artilheira da história da equipe feminina, com 63 gols em 125 partidas oficiais, além de liderar a lista de assistências, registrando seu nome como uma das maiores jogadoras que vestiram a camisa branca.

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Em comunicado oficial, o clube elogiou “o profissionalismo, a dedicação e o espírito de liderança de Weir”, afirmando que ela foi um pilar fundamental no desenvolvimento da equipe feminina nos últimos quatro anos.

A saída de Weir marca o fim de uma era importante na história da equipe feminina do Real Madrid, enquanto gestos de reconhecimento, como a mensagem de Bellingham, continuam sendo uma prova do lugar de destaque que a jogadora ocupou dentro do clube, tanto no plano esportivo quanto no humano.