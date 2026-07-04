Foto... Al-Rakraki comemora a ascensão do Marrocos sob o comando de Wahbi

Walid Regragui, ex-técnico da seleção marroquina, enviou uma mensagem de parabéns aos Leões do Atlas, após a classificação para as quartas de final da Copa do Mundo.

O Marrocos se classificou para as quartas de final da Copa do Mundo de 2026, após uma vitória merecida sobre o Canadá por 3 a 0, com gols de Ezzedine Ounahi (dois) e Sofiane Rahimi.

Walid El-Rakraki publicou, em sua conta no Instagram, uma foto dos astros da seleção marroquina, com o técnico Mohamed Wahbi no meio.

Al-Rakraki havia levado a seleção marroquina a alcançar um feito árabe e africano sem precedentes, ao conquistar o quarto lugar na Copa do Mundo de 2022.

A seleção marroquina enfrentará, nas quartas de final, o vencedor do confronto entre França e Paraguai.

O Marrocos terminou em segundo lugar no Grupo C, com 7 pontos, após empatar com o Brasil e vencer a Escócia e o Haiti.

A seleção marroquina conseguiu superar a Holanda nas oitavas de final, nos pênaltis.

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