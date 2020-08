Fortaleza x RB Bragantino: onde assistir ao vivo, horário, escalação e as últimas notícias

Equipes entram em campo neste sábado (29), pela sexta rodada do Brasileirão; veja como acompanhar ao vivo na TV e na internet

O recebe o RB na noite deste sábado (29), às 21h (de Brasília), no Castelão, pela sexta rodada do Campeonato Brasileiro. O duelo terá transmissão ao vivo no Premiere, na TV fechada. Na Goal, você também acompanha a partida ao vivo, minuto a minuto, em tempo real.

QUANDO SERÁ?

JOGO Fortaleza x RB Bragantino DATA Sábado, 29 de agosto de 2020 LOCAL Castelão - Fortaleza HORÁRIO 21h (de Brasília)

ONDE VAI PASSAR?



Foto: Divulgação Fortaleza

A partida terá transmissão ao vivo pelo canal Premiere, a partir das 21h (de Brasília). Você também pode acompanhar a partida na Goal, em tempo real, clicando aqui.

NOTÍCIAS, ESCALAÇÕES E MAIS

Com apenas uma vitória no Brasileirão, ocupando a 14ª posição, com cinco pontos, o Fortaleza entra em campo visando o segundo triunfo na competição.

Para o duelo, o técnico Rogério Ceni não terá Juninho, suspenso. Derley e Ronald podem substituí-lo.

Já o Bragantino aparece na 13ª posição, com cinco pontos, vem de derrota para o por 2 a 1.

O técnico Felipe Conceição terá três desfalques: Alerrandro, lesionado, além de Fabrício Bruno e Matheus Jesus, suspensos.

Mais um dia de treino concluído. Sábado tem outro desafio pelo @Brasileirao 💪 pic.twitter.com/hAPRSfpyWo — Red Bull Bragantino (@RedBullBraga) August 27, 2020

Felipe Alves; Tinga, Quintero, Paulão, Bruno Melo; Felipe, Derley (Ronald); Romarinho, David, Osvaldo, Wellington Paulista.

Provável escalação do RB Bragantino: Cleiton; Aderlan, Ligger, Léo Ortiz, Edimar (Weverson); Ricardo Ryller, Barreto, Claudinho; Artur, Lucas Evangelista, Morato.

ÚLTIMOS JOGOS E PRÓXIMOS COMPROMISSOS

FORTALEZA

JOGO CAMPEONATO DATA 1 x 3 Fortaleza Campeonato Brasileiro 20 de agosto de 2020 1 x 1 Fortaleza Campeonato Brasileiro 26 de agosto de 2020

Próximas partidas

JOGO CAMPEONATO DATA HORÁRIO Ceará x Fortaleza Campeonato Brasileiro 2 de setembro de 2020 19h15 (de Brasília) x Fortaleza Campeonato Brasileiro 5 de setembro de 2020 17h (de Brasília)

RB BRAGANTINO

JOGO CAMPEONATO DATA RB Bragantino 2 x 1 Campeonato Brasileiro 19 de agosto de 2020 RB Bragantino 1 x 2 Coritiba Campeonato Brasileiro 23 de agosto de 2020

Próximas partidas