Fortaleza x Vasco: onde assistir ao vivo, transmissão, escalação, que horas começa e mais do Brasileirão 2025

Fortaleza e Vasco se enfrentam nesta quarta-feira (15), às 21h30 (de Brasília), na Arena Castelão, no Ceará, pela 28ª rodada do Campeonato Brasileiro 2025. A partida terá transmissão ao vivo da Globo na TV aberta, do Premiere no pay-per-view (veja a programação completa).

Notícias e prováveis escalações

Na zona de rebaixamento, com 24 pontos, quatro a menos que o Santos, primeira equipe fora do Z-4, o Fortaleza volta a campo após vencer o Juventude por 2 a 1.

Por outro lado, o Vasco venceu o Vitória por 4 a 3 na última rodada. Em 11º lugar, com 33 pontos, o Cruzmaltino está a 10 pontos do Bahia, equipe que fecha o G-6. Em 27 jogos, acumula nove vitórias, seis empates e 12 derrotas. Aproveitamento de 40% no Brasileirão.

Fortaleza: Brenno; Mancuso, Brítez, Kuscevic, Gastón Ávila, Lucas Sasha, Rossetto, Pochetinno, Breno Lopes, José Herrera e Lucero.

Vasco: Léo Jardim; Paulo Henrique (Puma), Carlos Cuesta, Robert Renan, Lucas Piton, Cauan Barros, Tchê Tchê, Coutinho, Nuno Moreira, Rayan e Vegetti (Andrés Gómez).

Desfalques

Fortaleza

João Ricardo e Bruno Pacheco estão machucados, enquanto Matheus Pereira está suspenso.

Vasco

Jair e Adson estão no departamento médico.

Quando é?

Data: quarta-feira, 15 de outubro de 2025

quarta-feira, 15 de outubro de 2025 Horário: 21h30 (de Brasília)

21h30 (de Brasília) Local: Arena Castelão - Fortaleza, CE

Retrospecto recente

Últimos confrontos diretos

Em 23 jogos disputados entre as equipes, o Vasco soma 10 vitórias, contra cinco do Fortaleza, além de oito empates. No último encontro válido pelo primeiro turno do Brasileirão 2025, o Gigante da Colina venceu por 3 a 0.

Classificação

