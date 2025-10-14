+18 | Conteúdo Comercial | Aplicam-se termos e condições | Jogue com responsabilidade | Princípios editoriais
Brasileirão
team-logoFortaleza
team-logoVasco
ASSISTA COM O
Mounique Vilela

Fortaleza x Vasco: onde assistir ao vivo, transmissão, escalação, que horas começa e mais do Brasileirão 2025

Equipes se enfrentam nesta quarta-feira (15), na Arena Castelão; confira a transmissão e outras informações do jogo

Fortaleza e Vasco se enfrentam nesta quarta-feira (15), às 21h30 (de Brasília), na Arena Castelão, no Ceará, pela 28ª rodada do Campeonato Brasileiro 2025. A partida terá transmissão ao vivo da Globo na TV aberta, do Premiere no pay-per-view(veja a programação completa).

Notícias e prováveis escalações

Na zona de rebaixamento, com 24 pontos, quatro a menos que o Santos, primeira equipe fora do Z-4, o Fortaleza volta a campo após vencer o Juventude por 2 a 1.

Brasileirão
Fortaleza crest
Fortaleza
FOR
Atlético-MG crest
Atlético-MG
CAM
Brasileirão
Vasco crest
Vasco
VAS
Mirassol crest
Mirassol
MIR

Por outro lado, o Vasco venceu o Vitória por 4 a 3 na última rodada. Em 11º lugar, com 33 pontos, o Cruzmaltino está a 10 pontos do Bahia, equipe que fecha o G-6. Em 27 jogos, acumula nove vitórias, seis empates e 12 derrotas. Aproveitamento de 40% no Brasileirão.

Fortaleza: Brenno; Mancuso, Brítez, Kuscevic, Gastón Ávila, Lucas Sasha, Rossetto, Pochetinno, Breno Lopes, José Herrera e Lucero.

Vasco: Léo Jardim; Paulo Henrique (Puma), Carlos Cuesta, Robert Renan, Lucas Piton, Cauan Barros, Tchê Tchê, Coutinho, Nuno Moreira, Rayan e Vegetti (Andrés Gómez).

Escalações de Fortaleza x Vasco

FortalezaHome team crest

4-2-3-1

Formação

4-2-3-1

Home team crestVAS
12
Brenno
33
E. Britez
13
B. Kuscevic
14
E. Mancuso
3
G. Avila
26
B. Lopes
29
R. Santos
88
L. Sasha
7
T. Pochettino
10
Y. Guzman
9
J. Lucero
1
Leo Jardim
30
R. Renan
46
C. Cuesta
6
L. Piton
3
Tche Tche
17
N. Moreira
11
A. Gomez
25
H. Moura
88
C. Barros
10
P. Coutinho
77
Rayan

4-2-3-1

VASAway team crest

FOR
-Escalação

Reservas

Técnico

  • M. Palermo

VAS
-Escalação

Reservas

Técnico

  • F. Diniz

Desfalques

Fortaleza

João Ricardo e Bruno Pacheco estão machucados, enquanto Matheus Pereira está suspenso.

Vasco

Jair e Adson estão no departamento médico.

Quando é?

  • Data: quarta-feira, 15 de outubro de 2025
  • Horário: 21h30 (de Brasília)
  • Local: Arena Castelão - Fortaleza, CE 

Retrospecto recente

FOR
-Sequência

Gols Feitos (Concedidos)
6/7
Jogos com mais de 2.5 gols
2/5
Ambos os times marcam
2/5

VAS
-Sequência

Gols Feitos (Concedidos)
10/8
Jogos com mais de 2.5 gols
3/5
Ambos os times marcam
3/5

Últimos confrontos diretos

Em 23 jogos disputados entre as equipes, o Vasco soma 10 vitórias, contra cinco do Fortaleza, além de oito empates. No último encontro válido pelo primeiro turno do Brasileirão 2025, o Gigante da Colina venceu por 3 a 0.

FOR

Outros

VAS

1

1

Empate

3

Vitórias

6

Gols feitos

8
Jogos com mais de 2.5 gols
3/5
Ambos os times marcam
1/5

Classificação

Links úteis

Perguntas frequentes

A primeira edição do Campeonato Brasileiro por pontos corridos foi disputada em 2003, ano em que o Cruzeiro se sagrou campeão.

Não. Em 2003 e 2004, o Campeonato Brasileiro tinha 24 times, número que baixou para 22 na edição de 2005. Desde 2006, 20 equipes participam da Série A do Brasileirão.

Desde 2016, os seis melhores times do Brasileirão garantem uma vaga na Copa Libertadores do ano seguinte, sendo que os quatro primeiros vão diretamente para a fase de grupos e os outros dois disputam a pré-Libertadores.

Considerando toda a história do Campeonato Brasileiro, Roberto Dinamite, com 190 gols em 328 jogos, é o maior goleador da competição.

0