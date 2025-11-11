Fortaleza x São Paulo: onde assistir ao vivo, transmissão, escalação, que horas começa e mais das quartas de final da Copa do Brasil sub-20 2025

Fortaleza e São Paulo se enfrentam nesta quarta-feira (12), às 17h30 (de Brasília), no Estádio Presidente Vargas, pelo jogo de ida das quartas de final da Copa do Brasil sub-20 2025. A partida terá transmissão ao vivo do sportv na TV fechada (veja a programação completa).

Notícias e prováveis escalações

O Fortaleza conquistou a classificação para as quartas de final da Copa do Brasil 2025 após vencer o Piauí por 5 a 0 na primeira fase e o Bahia por 4 a 3 no placar agregado nas oitavas de final.

Por outro lado, o São Paulo, maior vencedor da Copa do Brasil sub-20 com quatro títulos, está em busca de adicionar mais um troféu na prateleira. Na atual edição do torneio, o Tricolor Paulista goleou o Operário Atlético por 8 a 0 na primeira fase, além de eliminar o Grêmio por 2 a 1 no placar agregado nas oitavas de final.

Fortaleza sub-20: Cássio, Rafael Vaz, Guilherme Moura, Arthur Barbosa, Kauã Rocha, João Costa, Bruninho, Luquinhas, Tomás Roco, André Ricardo, Carlos Miguel.

São Paulo sub-20: João Pedro, Igor Felisberto, Isac Silva, Luis Osorio, Nicolas, Pedro Ferreira , Djhordney, Matheus Ferreira, Pedro Bezerra, Gustavo Santana, Lucca.

Desfalques

Fortaleza

Sem desfalques confirmados.

São Paulo

Não há desfalques confirmados.

Quando é?

Data: quarta-feira, 12 de novembro de 2025

quarta-feira, 12 de novembro de 2025 Horário: 17h30 (de Brasília)

17h30 (de Brasília) Local: Estádio Presidente Vargas - Fortaleza, CE

