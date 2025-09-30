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Mounique Vilela

Fortaleza x São Paulo: onde assistir ao vivo, transmissão, escalação, que horas começa e mais do Brasileirão 2025

Brasileirão
Fortaleza x São Paulo
Fortaleza
São Paulo

Equipes se enfrentam nesta quinta-feira (02), na Arena Castelão; confira a transmissão e outras informações do jogo

Fortaleza e São Paulo se enfrentam nesta quinta-feira (2), às 19h30 (de Brasília), na Arena Castelão, pela 26ª rodada do Campeonato Brasileiro 2025. A partida terá transmissão ao vivo da Record na TV aberta, do canal CazéTV no YouTube, além do Premiere no pay-per-view (veja a programação completa).

O confronto entre Fortaleza e São Paulo no Brasileirão é aguardado com grande expectativa pelos torcedores de ambas as equipes. Para aqueles que desejam intensificar a experiência de acompanhar esse jogo emocionante, os melhores sites de apostas oferecem uma variedade de mercados para explorar. Essa oportunidade permite que os fãs se envolvam ainda mais, apostando e torcendo ao mesmo tempo.

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Notícias e prováveis escalações

Após a vitória por 1 a 0 sobre o Sport na última rodada, o Fortaleza volta a campo em busca do segundo triunfo consecutivo. Na luta contra o rebaixamento, o Leão do Pici soma 21 pontos e ainda tem um jogo a menos no Brasileirão. No momento, a equipe está a seis pontos do Santos, primeiro time fora da zona de rebaixamento.

Já o São Paulo tenta se recuperar após duas derrotas seguidas, para Santos e Ceará, ambas por 1 a 0. O Tricolor ocupa a sétima posição, com 35 pontos, e está a sete pontos do Mirassol, que fecha o G-4.

Copa do Nordeste
Ceará crest
Ceará
CEA
Fortaleza crest
Fortaleza
FOR
Copa Sul-Americana
Boston River crest
Boston River
BOR
São Paulo crest
São Paulo
SAP

Fortaleza: João Ricardo; Tinga, Brítez, Gastón Ávila, Bruno Pacheco; Lucas Sasha, Matheus Pereira, Lucas Crispim; Pikachu, Breno Lopes (Tucu Herrera), Deyverson

São Paulo: Rafael; Cédric, Alan Franco, Arboleda, Enzo Díaz; Bobadilla, Alisson, Rodriguinho; Ferreira, Luciano, Rigoni.

Escalações de Fortaleza x São Paulo

FortalezaHome team crest

4-2-3-1

Formação

4-2-3-1

Home team crestSAP
12
Brenno
16
D. Barbosa
34
L. Gazal
3
G. Avila
33
E. Britez
88
L. Sasha
22
Yago Pikachu
5
M. Pereira
91
L. Crispim
80
J. Herrera
18
Deyverson
23
Rafael
18
Wendell
6
C. Soares
43
F. Negrucci
35
Sabino
29
P. Maia
77
E. Rigoni
21
D. Bobadilla
15
Rodriguinho
16
L. Gustavo
14
G. Tapia

4-2-3-1

SAPAway team crest

FOR
-Escalação

Reservas

Técnico

  • M. Palermo

SAP
-Escalação

Reservas

Técnico

  • H. Crespo

Desfalques

Fortaleza

Weverson e Moisés estão machucados, enquanto Eros Mancuso cumpre suspensão.

São Paulo

Ferraresi, Rafael Tolói, André Silva, Calleri, Luan e Hugo estão no departamento médico.

Quando é?

  • Data: quinta-feira, 02 de outubro de 2025
  • Horário: 19h30 (de Brasília)
  • Local: Arena Castelão - Fortaleza, CE

Retrospecto recente

FOR
-Sequência

Gols Feitos (Concedidos)
5/7
Jogos com mais de 2.5 gols
2/5
Ambos os times marcam
2/5

SAP
-Sequência

Gols Feitos (Concedidos)
1/5
Jogos com mais de 2.5 gols
0/5
Ambos os times marcam
0/5

Últimos confrontos diretos

Em 31 jogos disputados entre as equipes, o São paulo soma 12 vitórias, contra nove do Fortaleza, além de 10 empates. No último encontro válido pelo primeiro turno do Brasileirão 2025, as equipes empataram sem gols.

FOR

Outros

SAP

3

Vitórias

2

Empates

0

5

Gols feitos

2
Jogos com mais de 2.5 gols
2/5
Ambos os times marcam
2/5

Classificação

Links úteis

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Perguntas frequentes

A primeira edição do Campeonato Brasileiro por pontos corridos foi disputada em 2003, ano em que o Cruzeiro se sagrou campeão.

Não. Em 2003 e 2004, o Campeonato Brasileiro tinha 24 times, número que baixou para 22 na edição de 2005. Desde 2006, 20 equipes participam da Série A do Brasileirão.

Desde 2016, os seis melhores times do Brasileirão garantem uma vaga na Copa Libertadores do ano seguinte, sendo que os quatro primeiros vão diretamente para a fase de grupos e os outros dois disputam a pré-Libertadores.

Considerando toda a história do Campeonato Brasileiro, Roberto Dinamite, com 190 gols em 328 jogos, é o maior goleador da competição.