Fortaleza x São Paulo: onde assistir ao vivo, transmissão, escalação, que horas começa e mais do Brasileirão 2025

Fortaleza e São Paulo se enfrentam nesta quinta-feira (2), às 19h30 (de Brasília), na Arena Castelão, pela 26ª rodada do Campeonato Brasileiro 2025. A partida terá transmissão ao vivo da Record na TV aberta, do canal CazéTV no YouTube, além do Premiere no pay-per-view (veja a programação completa).

O confronto entre Fortaleza e São Paulo no Brasileirão é aguardado com grande expectativa pelos torcedores de ambas as equipes. Para aqueles que desejam intensificar a experiência de acompanhar esse jogo emocionante, os melhores sites de apostas oferecem uma variedade de mercados para explorar. Essa oportunidade permite que os fãs se envolvam ainda mais, apostando e torcendo ao mesmo tempo.

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Notícias e prováveis escalações

Após a vitória por 1 a 0 sobre o Sport na última rodada, o Fortaleza volta a campo em busca do segundo triunfo consecutivo. Na luta contra o rebaixamento, o Leão do Pici soma 21 pontos e ainda tem um jogo a menos no Brasileirão. No momento, a equipe está a seis pontos do Santos, primeiro time fora da zona de rebaixamento.

Já o São Paulo tenta se recuperar após duas derrotas seguidas, para Santos e Ceará, ambas por 1 a 0. O Tricolor ocupa a sétima posição, com 35 pontos, e está a sete pontos do Mirassol, que fecha o G-4.

Fortaleza: João Ricardo; Tinga, Brítez, Gastón Ávila, Bruno Pacheco; Lucas Sasha, Matheus Pereira, Lucas Crispim; Pikachu, Breno Lopes (Tucu Herrera), Deyverson

São Paulo: Rafael; Cédric, Alan Franco, Arboleda, Enzo Díaz; Bobadilla, Alisson, Rodriguinho; Ferreira, Luciano, Rigoni.

Desfalques

Fortaleza

Weverson e Moisés estão machucados, enquanto Eros Mancuso cumpre suspensão.

São Paulo

Ferraresi, Rafael Tolói, André Silva, Calleri, Luan e Hugo estão no departamento médico.

Quando é?

Data: quinta-feira, 02 de outubro de 2025

quinta-feira, 02 de outubro de 2025 Horário: 19h30 (de Brasília)

19h30 (de Brasília) Local: Arena Castelão - Fortaleza, CE

Retrospecto recente

Últimos confrontos diretos

Em 31 jogos disputados entre as equipes, o São paulo soma 12 vitórias, contra nove do Fortaleza, além de 10 empates. No último encontro válido pelo primeiro turno do Brasileirão 2025, as equipes empataram sem gols.

Classificação

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