Fortaleza x São Paulo ao vivo e online, onde assistir, que horas é, escalação e mais do Brasileirão

Equipes entram nesta quinta-feira (11), pela quinta rodada, na Arena Castelão; veja como acompanhar na TV

O Fortaleza recebe o São Paulo na noite desta quinta-feira (11), às 20h (de Brasília), na Arena Castelão, pela quinta rodada do Campeonato Brasileiro. A partida terá transmissão ao vivo do SporTV, na TV fechada, e do Premiere, no pay-per-view.

Ainda sem perder no Brasileirão, com duas vitórias e dois empates nos primeiros quatro jogos, o Fortaleza, com oito pontos, busca se manter no G-4, enquanto o São Paulo, com sete, chega embalado com a vitória sobre o Internacional por 2 a 0.

Em 26 jogos disputados entre as equipes, o São Paulo conquistou 12 vitórias, enquanto o Fortaleza venceu seis vezes, e houve oito empates. No último confronto válido pelo Brasileirão de 2022, o time cearense saiu vitorioso com um placar de 1 a 0, enquanto a última vitória do Tricolor sobre o Fortaleza aconteceu em novembro de 2020. Na ocasião, venceu por 3 a 2.

Prováveis escalações

Fortaleza: Fernando; Tinga, Brítez, Titi e Bruno Pacheco; Caio Alexandre, Lucas Sasha e Hércules; Calebe, Thiago Galhardo (Romero) e Moisés (Romarinho). Técnico: Vojvoda.

São Paulo: Rafael; Rafinha, Arboleda, Beraldo e Caio Paulista; Gabriel Neves, Pablo Maia e Rodrigo Nestor; Alisson, Calleri e Marcos Paulo. Técnico: Dorival Júnior.

Desfalques

Fortaleza

Benevenuto, Pedro Rocha, Moisés, João Ricardo e Thiago Galhardo estão no departamento médico.

São Paulo

Erison, Igor Vinicius e Moreira seguem se recuperando de lesões.

Quando é?