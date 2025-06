Fortaleza x Santos: onde assistir ao vivo, transmissão, escalação, que horas começa e mais do Brasileirão 2025

Equipes se enfrentam nesta quinta-feira (12), na Arena Castelão; confira a transmissão e outras informações do jogo

Em duelo direto contra o rebaixamento, Fortaleza e Santos se enfrentam nesta quinta-feira (12), às 19h30 (de Brasília), na Arena Castelão, no Ceará, pela 12ª rodada do Campeonato Brasileiro 2025. A partida terá transmissão ao vivo da Record na TV aberta, da CazéTV no YouTube, além do Premiere no pay-per-view (veja a programação completa).

O Fortaleza não vence há seis jogos na temporada, acumulando quatro derrotas e dois empates. Durante a pausa para a Data Fifa, a equipe aproveitou o período para realizar ajustes em busca da recuperação. Atualmente na zona de rebaixamento, com 10 pontos, o Leão do Pici tem duas vitórias, quatro empates e cinco derrotas no Brasileirão, com um aproveitamento de 30%. O próximo adversário do Tricolor será o Ceará, em um Clássico-Rei que não ocorre pela Série A desde 2022.

O Santos, também no Z-4, soma oito pontos e continuará desfalcado de Neymar, cujo contrato vai até 30 de junho. Um novo acordo, porém, já está encaminhado para estender o vínculo por mais uma temporada. A boa notícia fica por conta de Aderlan, que, recuperado de uma lesão na coxa, volta a ficar à disposição do técnico Cleber Xavier.

Prováveis escalações

Fortaleza: João Ricardo; Tinga, Kuscevic (Brítez), Gustavo Mancha, Mancuso; Martínez, Matheus Pereira, Pochettino; Lucero, Marinho, Breno Lopes.

Santos: Gabriel Brazão; Aderlan (JP Chermont), Luan Peres, Zé Ivaldo, Souza; Rincón, Zé Rafael, Barreal, Rollheiser; Guilherme, Tiquinho Soares (Deivid Washington).

Desfalques

Fortaleza

Rossetto e Moisés seguem no departamento médico.

Santos

Neymar cumprirá suspensão automática.

Quando é?

Data: quinta-feira, 12 de junho de 2025 Horário: 19h30 (de Brasília) Local: Arena Castelão - Fortaleza, CE

Últimos jogos

Na última rodada do Brasileirão, antes da paralisação para a Data Fifa, o Fortaleza foi goleado pelo Flamengo por 5 a 0, enquanto o Santos perdeu para o Botafogo por 1 a 0.

Confronto direto

Em 22 confrontos entre as equipes, o Santos soma sete vitórias, contra cinco do Fortaleza, além de 10 empates. No último encontro, válido pelo returno do Brasileirão de 2023, o Leão do Pici venceu por 2 a 1.

Classificação