Fortaleza x Retrô: onde assistir ao vivo, transmissão, escalação, que horas começa e mais da Copa do Brasil 2025

Equipes entram em campo nesta quarta-feira (21), na Arena Castelão; veja como acompanhar na TV e na internet

Fortaleza e Remo se enfrentam nesta quarta-feira (21), às 19h (de Brasília), na Arena Castelão, pelo jogo de volta da terceira fase da Copa do Brasil de 2025. A partida terá transmissão ao vivo do sportv, na TV fechada, e do Premiere, no pay-per-view (veja a programação completa aqui).

Após ser derrotado pelo Vasco por 3 a 0 na última rodada do Brasileirão, o Fortaleza concentra suas forças na Copa do Brasil. No jogo de ida, o Leão do Pici empatou por 1 a 1, e agora precisa de uma vitória no confronto de volta para garantir vaga nas oitavas de final.

Do outro lado, o Retrô chega embalado após eliminar o Jequié por 2 a 1 na primeira fase e superar o Atlético-GO nos pênaltis por 4 a 1, após empate em 1 a 1 no tempo normal.

Prováveis escalações

Fortaleza: João Ricardo; Tinga, Kuscevic, Mancha, Bruno Pacheco; Lucas Sasha, Rossetto e Martínez; Marinho, Lucero e Breno Lopes.

Retrô: Fabian Volpi; Eduardo Porto, Mendonça, Rayan e Salomão; Gledson, Iba Ly e Radsley; Maycon Douglas, Bruno Marques e Mike.

Desfalques

Fortaleza

Diogo Barbosa, Zé Welison e Moisés estão lesionados.

Retrô

Paulo Ricardo, Denilson, Gedeilson, Luiz Henrique, Fabinho, Sávio, Mascote e Fernandinho estão fora.

Quando é?