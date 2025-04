Fortaleza x Palmeiras: onde assistir ao vivo, transmissão, escalação, que horas começa e mais do Brasileirão 2025

Equipes se enfrentam neste domingo (20), na Arena Castelão; confira a transmissão e outras informações do jogo

Fortaleza e Palmeiras se enfrentam neste domingo (20), às 18h30 (de Brasília), na Arena Castelão, pela quinta rodada do Campeonato Brasileiro 2025. A partida terá transmissão ao vivo da Record na TV aberta, da CazéTV no YouTube, além do Premiere no pay-per-view (confira a programação completa).

Após a derrota por 2 a 1 para o Vitória na última rodada do Brasileirão, o Fortaleza busca se recuperar. Com cinco pontos conquistados, o Leão do Pici ocupa a parte intermediária da tabela. Antes do revés, a equipe havia vencido o Fluminense por 2 a 0 na estreia, e em seguida empatado com o Mirassol em 1 a 1 e com o Internacional em 0 a 0.

Por outro lado, o Palmeiras segue firme na briga pelas primeiras posições do Brasileirão. Com 10 pontos, o Verdão está invicto nas quatro primeiras rodadas. Estreou com um empate sem gols contra o Botafogo e, em seguida, emplacou três vitórias consecutivas: 2 a 1 sobre o Sport, 2 a 0 contra o Corinthians e 1 a 0 diante do Internacional.

Prováveis escalações

Fortaleza: João Ricardo, Kuscevic, David Luiz, Gustavo Mancha; Mancuso, Lucas Sasha, Pol Fernández, Calebe (Zé Welison/Lucas Sasha), Diogo Barbosa; Marinho, Lucero.

Palmeiras: Weverton; Giay (Bruno Fuchs), Gustavo Gómez, Micael e Piquerez; Emiliano Martínez (Aníbal Moreno), Richard Ríos e Felipe Anderson; Facundo Torres, Estêvão e Vitor Roque.

Desfalques

Fortaleza

Brítez, Breno Lopes, Tinga e Pochettino estão no DM, enquanto Emmanuel Martínez cumprirá suspensão.

Palmeiras

Lucas Evangelista está machucado.

Quando é?