Fortaleza negocia novo empréstimo de Lucas Lima com o Palmeiras

O Fortaleza tenta prorrogar o empréstimo de Lucas Lima, que pertence ao Palmeiras, conforme apurado pela GOAL. A ideia é que o jogador de 31 anos fique no Leão da Pici por ao menos mais uma temporada. As conversas contam também com a participação de André Cury, empresário do meio-campista.

O Verdão, a princípio, não fará objeção pela permanência do atleta na Arena Castelão. No entanto, avalia duas situações: a primeira é referente ao tempo de contrato do jogador, que tem vínculo até dezembro de 2022 na Academia de Futebol, e a segunda é sobre uma possível proposta mais vantajosa no mercado da bola.

O Palmeiras reconhece que, em uma possível oferta de outro clube, desde que considerada relevante, mudará o rumo das conversas. O clube aguarda a procura de outros clubes para avançar nas tratativas com o Fortaleza.

Mais artigos abaixo

Hoje, os salários do atleta são pagos pelos dois clubes. Os paulistas se encarregam de 60% da remuneração do jogador, enquanto os cearenses se responsabilizam pela fatia restante - 40%. Uma nova divisão deve ser discutida pelas partes.

Lucas Lima é visto como um nome importante para o projeto do Fortaleza em 2022. Ele conta com o aval do departamento de futebol e do técnico Juan Pablo Vojvoda para a sua sequência no clube na próxima temporada, quando a equipe debutará na Libertadores.

Lucas Lima fez 16 jogos pelo Fortaleza em 2021, com um gol e uma assistência. Ele se transferiu para a equipe no fim de agosto. Antes disso, disputou oito jogos pelo Palmeiras, com dois gols e uma assistência.