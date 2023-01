Fortaleza x Iguatu ao vivo e online: onde assistir, que horas é, escalação e mais do Campeonato Cearense

Equipes entram em campo neste sábado (14), pela primeira rodada do estadual; veja como acompanhar na TV e na internet

Fortaleza e Iguatu se enfrentam na tarde deste sábado (14), no estádio Presidente Vargas, às 16h (de Brasília), pela primeira rodada do Campeonato Cearense. A partida terá transmissão ao vivo da TV Cidade, na TV aberta.

Dono de 45 títulos estaduais, o Fortaleza inicia a sua caminhada em busca de um inédito pentacampeonato. O Tricolor terá os reforços de João Ricardo, Bruno Pacheco, Dudu, Lucas Esteves e Yago Pikachu, todo com os nomes publicados no BID. No entanto, o recém-chegado Tomás Pochettino ainda não foi regularizado.

O Iguatu, por sua vez, quer voltar a repetir a campanha da temporada passada, quando encerrou a sua participação entre os quatro melhores do estadual.

Prováveis escalações

Escalação do provável Fortaleza: Fernando Miguel; Tinga, Benevenuto, Brítez e Pacheco; Sasha, Caio Alexandre e Hércules; Pikachu, Galhardo e Pedro Rocha.

Escalação do provável Iguatu: A confirmar.

Desfalques

Fortaleza

Sem desfalques confirmados.

Iguatu

Sem desfalques confirmados.

Quando é?