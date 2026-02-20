Fortaleza x Ferroviário: onde assistir ao vivo, transmissão, escalação, que horas começa e mais da semifinal do Campeonato Cearense 2026

Fortaleza e Ferrovário se enfrentam neste sábado (21), às 17h (de Brasília), pelo jogo de volta da semifinal do Campeonato Cearense 2026. A partida acontece no Estádio Presidente Vargas, no Ceará.

Onde assistir Fortaleza x Ferroviário ao vivo

O jogo será transmitido pelo canal GOAT, além da Jogada/Diário do Nordeste e TVC Esporte, no YouTube.

Notícias e prováveis escalações

Após vencer o jogo de ida da semifinal por 2 a 0, o Fortaleza volta a campo com vantagem no Campeonato Cearense e pode até perder por um gol de diferença para garantir vaga direta na final. Em caso de derrota por dois gols, a decisão será definida nas cobranças de pênaltis.

Em busca do 47º título estadual, o Leão do Pici segue invicto na competição. Em sete partidas disputadas, a equipe soma cinco vitórias e dois empates, mantendo 100% de aproveitamento sem derrotas no torneio.

Do outro lado, o Ferroviário precisa vencer por três gols de diferença para avançar à final no tempo normal. A equipe garantiu vaga na semifinal após campanha com cinco vitórias, três empates e três derrotas ao longo da competição.

Fortaleza: Brenno; Brítez, Gazal e Cardona; Mailton, Pierre, Lucas Sasha, Lucas Crispim; Luiz Fernando, Pochettino e Adam Bareiro.

Ferroviário: Silvado; Ramires, Léo Paraíso, Iago, Pedrinho; Lucas Black, Brayan (Luan), Thalisson, Yair Mena; Kiuan e Jefinho.

Que horas começa Fortaleza x Ferroviário

