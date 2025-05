Fortaleza x Colo-Colo: onde assistir ao vivo, transmissão, escalação, que horas começa e mais da Copa Libertadores 2025

Equipes se enfrentam nesta terça-feira (6), na Arena Castelão; confira a transmissão e outras informações do jogo

Fortaleza e Colo-Colo se enfrentam nesta terça-feira (6), às 21h30 (de Brasília), na Arena Castelão, no Ceará, pela quarta rodada da fase de grupos da Copa Libertadores 2025. A partida terá transmissão ao vivo do Paramount+ via streaming (veja a programação completa).

Depois do empate sem gols com o São Paulo no Brasileirão, o Fortaleza volta a campo para a disputa da Libertadores. Fora da zona de classificação, o Leão do Pici ocupa a terceira posição do Grupo E, com apenas quatro pontos conquistados. Na estreia, a equipe perdeu para o Racing por 3 a 0, mas venceu o Colo-Colo por 3 a 0 e empatou com o Atlético Bucaramanga por 1 a 1 na última rodada.

Por outro lado, o Colo-Colo ocupa a lanterna do Grupo E, com dois pontos. Em busca da primeira vitória na Libertadores 2025, o time empatou com o Atlético Bucaramanga por 3 a 3 e com o Racing por 1 a 1, além da derrota para o Fortaleza.

Mais artigos abaixo

Prováveis escalações

Fortaleza: João Ricardo, Mancuso, Kuscevic, Titi (Gustavo Mancha), Bruno Pacheco; Pol Fernández, Rossetto, Martínez; Marinho, Breno Lopes e Lucero (Deyverson).

Colo-Colo: Cortés; Saldivia (Isla), Saldivia, Vegas e Wienberg; Pavez e Pizarro; Vidal, Aquino e Cepeda; Correa.

Desfalques

Fortaleza

Moisés, ⁠Tinga, ⁠Diogo Barbosa e ⁠Gaston Ávila, todos por questões físicas, não estão confirmados na partida. O técnico Juan estão fora.

Colo-Colo

Sem desfalques confirmados.

Quando é?