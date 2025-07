Fortaleza x Ceará: onde assistir ao vivo, transmissão, escalação, que horas começa e mais do Brasileirão 2025

Equipes se enfrentam neste domingo (13), na Arena Castelão; confira a transmissão e outras informações do jogo

Fortaleza e Ceará se enfrentam neste domingo (13), às 20h30 (de Brasília), na Arena Castelão, pela 13ª rodada do Campeonato Brasileiro 2025. A partida terá transmissão ao vivo do Premiere, no pay-per-view (veja a programação completa).

Como assistir de qualquer lugar com VPN

Se você estiver no exterior, pode precisar usar uma rede virtual privada (VPN) para assistir jogos usando seu serviço de streaming. Uma VPN, como o NordVPN, permite estabelecer uma conexão segura online. Se você não tem certeza de qual VPN usar, confira o guia da GOAL sobre os melhores VPNs para transmissão de esportes.

Notícias e prováveis escalações

Eliminado da Copa do Nordeste após ser derrotado pelo Bahia por 2 a 1 nas quartas de final, o Fortaleza volta suas atenções para a disputa do Brasileirão. Sem vencer há oito jogos na temporada, com seis derrotas e dois empates. o Leão do Pici está pressionado em busca da recuperação. No momento, ocupa a zona do rebaixamento, com 10 pontos e aproveitamento de 27%.

Mais artigos abaixo

Por outro lado, o Ceará eliminou o Sport nos pênaltis por 4 a 2 e avançou à semifinal do Nordestão. No Brasileirão, o Vozão ocupa a 12ª posição, com 15 pontos, e busca reencontrar o caminho da vitória após duas derrotas consecutivas no torneio.

Fortaleza: João Ricardo; Brítez, Kuscevic, Mancha e Diogo Barbosa; Lucas Sasha, Martínez e Pochettino; Deyverson, Breno Lopes e Lucero.

Ceará: Fernando Miguel; Fabiano Souza, Marllon, Willian Machado e Matheus Bahia; Fernando Sobral, Dieguinho e Lucas Mugni; Galeano, Pedro Henrique e Pedro Raul.

Desfalques

Fortaleza

Moisés, Bruno Pacheco e David Luiz seguem no departamento médico.

Ceará

Luiz Otávio está machucado.

Quando é?

Data: domingo, 13 de julho de 2025

domingo, 13 de julho de 2025 Horário: 20h30 (de Brasília)

20h30 (de Brasília) Local: Arena Castelão - Fortaleza, CE

Últimos jogos

Confrontos diretos

Em 160 jogos disputados entre as equipes, o Ceará registra 53 vitórias, contra 44 do Fortaleza, além de 63 empates. No último encontro válido pela final do Campeonato Cearense 2025, o Vozão venceu por 2 a 1 no placar agregado.

Classificação

Links úteis