Fortaleza x Atlético-MG: onde assistir ao vivo e online, horário, escalação e mais do Brasileirão

Nesta segunda-feira (24), equipes fazem confronto direto por uma vaga na Libertadores; veja como acompanhar ao vivo na TV e na internet

Em duelo direto pela Libertadores, e com mais de 35 mil ingressos vendidos, Fortaleza e Atlético-MG se enfrentam na noite desta segunda-feira (24), às 20h (de Brasília), na Arena Castelão, pela 33ª rodada do Campeonato Brasileiro. A partida terá transmissão ao vivo do SporTV, na TV fechada, e do Premiere, no pay-per-view. Na GOAL, o torcedor também pode acompanhar o jogo em tempo real.

Sem vencer há dois jogos (um empate e uma derrota), o Atlético-MG busca voltar a vencer no Brasileirão em confronto direto na briga por uma vaga na Copa Libertadores. Atualmente, soma 47 pontos, enquanto o Fortaleza registra 44.

Para o confronto, o técnico Cuca não poderá contar com Hulk, com lesão na panturrilha esquerda. Assim, Sasha e e Alan Kardec brigam por uma vaga entre os 11.

Já o Fortaleza, embalado com quatro vitórias e dois empates, terá novamente Marcelo Benevenuto à disposição.

Em 17 jogos disputados entre as equipes, o Atlético-MG soma nove vitórias, contra seis do Fortaleza, além de dois empates. No último encontro, válido pelo primeiro turno do Brasileirão 2022, o Galo venceu por 3 a 2.

Prováveis escalações

Escalação do provável FORTALEZA: Fernando Miguel; Brítez, Titi, Habraão (Benevenuto) e Juninho Capixaba; Zé Welison, Hércules, Ronald e Otero; Pedro Rocha e Thiago Galhardo.

Escalação do provável ATLÉTICO-MG: Everson; Guga, Nathan Silva, Junior Alonso, Dodô; Allan, Otávio; Zaracho, Nacho; Vargas e Sasha (Kardec).

Desfalques

Fortaleza

Tinga, Caio Alexandre e Romarinho, suspensos, estão fora.

Atlético-MG

Hulk, com lesão na panturrilha esquerda, é desfalque certo.

MELHORES APOSTAS E DICAS

O Atlético-MG é favorito contra o Fortaleza nas odds da Rivalo. Para cada $ 1 apostado, paga-se $ 2,45 na vitória do Galo, $ 3,00 no empate e $ 2,90 caso o Fortaleza vença.

Outra odd popular é com base nos gols marcados no jogo. Para este duelo, paga-se $ 2,40 para quem acredita que haverá mais de que 2,5 gols no jogo, e $ 1,50 para quem não acredita nessa possibilidade. Há também a chance de apostar se apenas um time irá balançar as redes, pagando-se $ 4,70 se for o Fortaleza, e $ 3,90 se for o Atlético-MG.

Odds do momento em que o texto foi escrito. 18+. Por favor, jogue com responsabilidade.

Quando é?

• Data: segunda-feira, 24 de outubro de 2022

• Horário: 20h (de Brasília)

• Local: Arena Castelão – Fortaleza, CE

• Arbitragem: RAPHAEL CLAUS (árbitro), DANILO RICARDO SIMON e RODRIGO FIGUEIREDO (assistentes), LEO SIMÃO (quarto árbitro) e WAGNER REWAY (AVAR)