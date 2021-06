Formiga: veja a carreira, títulos e recordes da jogadora

Prestes a disputar sua sétima edição dos Jogos Olímpicos, a meio-campista é uma das maiores atletas brasileiras do mundo

E o São Paulo pode estar prestes a anunciar uma contratação de impacto: segundo informação do portal Dibradoras, o time deve anunciar a chegada de Formiga, craque da seleção brasileira e do PSG. Seria um reforço de peso, já que durante seus mais de 20 anos de carreira, a atleta se tornou uma das maiores jogadoras da história do futebol feminino.

Campeã da Copa do Brasil e do Campeonato Paulista em 1997, esteve presente, junto de Sissi e Kátia Cilene, entre outras, no primeiro título da história do futebol feminino do Tricolor. De lá, rodou por vários clubes do futebol brasileiro, norte-americano e europeu, se tornando campeã mundial pelo São José e quebrando vários recordes com a seleção brasileira. Prestes a disputar sua sétima Olímpiada, estaria de volta ao futebol brasileiro como uma presença veterana, mas com muito futebol ainda para se destacar no Brasileirão.

Após vencer o Campeonato Francês pelo PSG, então, pode estar de saída do futebol europeu, mas continua sendo presença garantida na seleção de Pia Sundhage.

Hoje é aniversário da volante que fez e faz história no futebol feminino mundial, e que também foi parte do famoso esquadrão são-paulino que conquistou o Brasileiro de 1997 e os estaduais de 1997 e 1999!



Parabéns, Formiga!



Deixe sua mensagem aqui 👇 pic.twitter.com/lMlCZXCLkT — São Paulo FC (@SaoPauloFC) March 3, 2021

Veja os títulos, recordes e mais da carreira de Formiga.

Qual é a idade de Formiga?

Veteraníssima, Formiga está com 43 anos, mas ainda não mostra sinais de que está perto de parar.

Titular da seleção brasileira, se tornou a primeira atleta a participar de sete Copas do Mundo e ainda pode entrar em campo em 2023, na próxima edição do torneio.

Quais times Formiga já defendeu?

Tendo iniciado a sua carreira no São Paulo, Formiga já rodou o mundo e é um das maiores jogadoras da história do futebol. Confira por onde passou em sua carreira:

Temporadas Clube 1993-97 São Paulo 1998 Portuguesa 1999 São Paulo 2000-01 Santa Isabel 2002 Santos 2004-05 Rosengard 2006 New Jersey Wildcats 2007 Quickstrike 2007 Saad 2008 Botucatu 2009 FC Gold Pride 2010 Chicago Red Stars 2011 São José 2012 América-RN 2013-16 São José 2016 São Francisco do Conde 2017-21 PSG 2021 São Paulo

Quantos títulos Formiga já conquistou na carreira?

Uma das jogadoras mais vitoriosas do esporte mundial, Formiga marcou seu nome por onde passou. Veja o que a atleta conquistou até hoje:

São Paulo

Copa do Brasil: 1997

Campeonato Paulista: 1997

Botucatu

Campeonato Paulista: 2008

São José

Copa Libertadores: 2011, 2013 e 2014

Copa do Brasil: 2012 e 2013

Mundial de Clubes: 2014

Campeonato Paulista: 2012, 2014 e 2015

PSG

Copa da França: 2017-18

Campeonato Francês: 2020-21

Seleção brasileira

Jogos Pan-Americanos: 2003, 2007 e 2015

Sul-Americano: 1995, 1998, 2003, 2010, 2014 e 2018

Medalha de Prata nas Olimpíadas: 2004 e 2008

Medalha de Prata na Copa do Mundo: 2007

Quais são os recordes de Formiga pela seleção brasileira?

Além de ser a única jogadora de futebol a ter disputado todas as edições do torneio olímpico até hoje, a Formiga é também recordista na #FIFAWWC, entre homens e mulheres! Aos 41 anos, essa é a sétima Copa! 😱



Boa sorte a todas as atletas! 👏 pic.twitter.com/6eH7u2XSHc — Jogos Olímpicos (@JogosOlimpicos) June 7, 2019

Com mais de 200 jogos pela seleção brasileira, Formiga é uma das maiores atletas da história do futebol do país e carrega vários recordes. Em 2019, se tornou a primeira jogadora a atuar em sete Copas do Mundo, um recorde histórico - foi convocada em 1995, 1999, 2003, 2007, 2011, 2015 e 2019. Além disso, é a única jogadora de futebol a participar de seis edições das Olimpíadas - jogou em 1996, 2000, 2004, 2008, 2012 e 2016.

Caso seja convocada pela treinadora Pia Sundhage em 2021, ultrapassará Torben Grael, Hugo Hoyama e Rodrigo Pessoa para se sagrar a atleta com mais participações pelo Brasil nos jogos olímpicos, com sete. E ainda, se Robert Scheidt ficar de fora, se isolará na primeira posição da lista.

É, também, a jogadora mais velha a marcar um gol na Copa do Mundo feminina, a mais velha a participar de uma edição da competição, e a atleta com mais jogos pela seleção brasileira, com 200, tendo ultrapassado Cafu em 2019.