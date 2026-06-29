O uruguaio Diego Forlán, lenda do futebol mundial, dirigiu críticas contundentes ao estilo de jogo de Cristiano Ronaldo na seleção portuguesa, afirmando que a permanência do astro português na posição de atacante central “prejudica a equipe” e limita sua capacidade de aproveitar as oportunidades de ataque.

Em uma análise tática amplamente divulgada pela mídia, Forlán afirmou: “O problema é que Cristiano joga como um atacante central fixo, ficando perto do gol à espera da bola, pois não se movimenta mais para buscá-la. Isso acaba limitando toda a seleção portuguesa”.

O artilheiro histórico acrescentou: “Ele diz a si mesmo: vou ficar aqui perto do gol para marcar. Mas não percebe que está prejudicando sua equipe, pois os zagueiros ficam parados com ele; um marca-o de perto, o outro cobre os espaços, e não há ninguém para surpreender a defesa com um passe por trás deles”.

Forlán enfatizou que a falta de movimentação de Ronaldo “fecha os espaços” para seus companheiros, explicando: “Se ele se movesse um pouco para as laterais, abriria espaços para os outros jogadores avançarem. Mas ele fica muito parado no centro, e isso faz com que o ataque flua em apenas uma direção”.

O astro uruguaio usou uma comparação marcante: “Todos os ataques terminam em um único ponto, como se fosse um funil estreito. A Portugal não aproveita as oportunidades porque tudo se concentra em Ronaldo, que fica parado no centro”.

Apesar da severidade da crítica, Forlán fez questão de esclarecer: “Não vou dizer que Cristiano seja um problema em si, mas é preciso fazê-lo entender que precisa sair do centro e se movimentar mais”, em referência à necessidade de o craque português se adaptar às exigências do jogo coletivo.

Vale lembrar que as declarações de Forlán surgem em um momento em que a Portugal enfrenta desafios táticos na Copa do Mundo de 2026, onde o técnico Roberto Martínez busca encontrar um equilíbrio entre aproveitar as habilidades de finalização de Ronaldo e liberar espaços para os demais atacantes.