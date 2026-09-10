Alejandro Baldé, lateral do Barcelona, atravessa um momento difícil, já que não disputou nenhuma partida com a equipe catalã nesta temporada.

O jornal Sport informou que o técnico Hansi Flick prefere contar, na posição de lateral-esquerdo, com Xavi Espart e João Cancelo, deixando Baldé em uma zona cinzenta e espinhosa.

O Barcelona colocou Baldé no mercado de transferências do verão, após uma temporada difícil marcada por lesões, na qual ele ficou de fora de 10 partidas por problemas físicos.

O Manchester United demonstrou interesse em contratá-lo no fim do período de transferências do verão, mas os dois clubes não chegaram a um acordo financeiro. Além disso, o jogador, cujo contrato se estende até 2028 e inclui uma cláusula de rescisão no valor de um bilhão de euros, não tinha a menor intenção de deixar o Barcelona.

Flick excluiu Baldé da lista para a primeira partida no Campeonato Espanhol contra o Elche, por não considerá-lo suficientemente centrado, e o colocou em uma posição bastante distante, já que Xavi Espart e João Cancelo estão à sua frente na posição de lateral-esquerdo.

Na verdade, Baldé ainda não apareceu com a camisa da equipe nesta temporada e é, ao lado de Bryan Fariñas, o único jogador não lesionado das linhas de meio-campo que ainda não atuou nesta temporada. Também não entraram em campo os goleiros reservas Livakovic e Szczesny, além de Frenkie de Jong e Bardají, que sofrem de lesões de longa duração.

Por sua vez, Deco, diretor esportivo do Barça, analisou a situação de Baldé em uma entrevista à rádio RAC1, na qual afirmou: "Não aconteceu nada, ele é nosso jogador. Tem 22 anos, tem um grande futuro e contrato com o melhor clube do mundo. Ele precisa competir para jogar".

E prosseguiu: "Baldé sofreu lesões, mas estava incrível há dois anos. Se Baldé estiver em boa forma, é difícil que não jogue no Barcelona".

A situação atual de Baldé dentro do time difere claramente daquela que ele vivia há um ano, pois na temporada 2025-2026 o lateral começou como titular nas três primeiras partidas do Campeonato Espanhol, disputando ao longo delas 222 minutos.

Flick também o manteve no banco de reservas durante toda a partida em apenas 5 ocasiões, ou seja, uma partida a mais do que o número de vezes em que isso ocorreu na temporada atual, e o mês de setembro ainda está no começo.

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