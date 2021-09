Fora do São Paulo, quais são as opções para Daniel Alves?

O lateral não será mais opção de Hernán Crespo

Daniel Alves está fora do São Paulo. A diretoria do clube afirmou, em comunicado oficial postado em suas redes sociais, que o jogador não defenderá mais as cores do Tricolor depois de não se reapresentar ao ser convocado para a seleção brasileira pelo técnico Tite.

Pedindo receber o valor de uma dívida com o clube paulista para voltar aos treinamentos, tudo indica que Dani deve chegar a um acordo para o pagamento deste valor e rescindir o contrato com o clube do Morumbi.

Assim, muitos já começam a questionar: qual será o próximo passo da carreira de Daniel Alves? Será que o lateral seguirá no futebol brasileiro ou irá para outros mercados?

A Europa já está descartada. Todas as grandes ligas do continentes já encerraram suas janelas de transferência ao final do mês de agosto e não são mais destino possível para o jogador.

Desta maneira, países como a Argentina (Daniel Alves já deixou claro sua vontade de atuar no Boca Juniors em várias oportunidades), o México e os Estados Unidos são opções para o atleta, caso ele fique na América. Isso sem falar em ligas asiáticas, como Qatar, Arábia Saudita e Japão.

Pronunciamento da diretoria de futebol: pic.twitter.com/ipYMIP1w9l — São Paulo FC (@SaoPauloFC) September 10, 2021

Mas tendo completado apenas seis jogos pelo Brasileirão, o lateral está livre para assinar com outro clube brasileiro e poder disputar partidas na Série A. Pode pintar, então, em equipes da primeira divisão - com o adendo de que não poderá entrar em campo pela Copa do Brasil, já que atuou 90 minutos contra o Fortaleza em empate por 2 a 2.

Antes de qualquer coisa, precisa chegar a um acordo para o São Paulo para acertar sua rescisão de contrato. Vale lembrar que Daniel Alves ainda tem a receber mais de R$ 15 milhões de euros do Tricolor em valores não-pagos até o momento.