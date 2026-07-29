Fora da lista: turnê asiática cerca o futuro de estrela do City de incertezas

O Manchester City iniciou uma nova página sob o comando do técnico italiano Enzo Maresca, mas a situação de um dos ex-astros mais notáveis do time ainda vive um cenário de incerteza.

O Manchester City retornou aos treinamentos de preparação para a nova temporada na semana passada, e Jack Grealish estava entre os jogadores que se juntaram ao time, antes de ficar de fora da lista da delegação que segue para Hong Kong e Seul para disputar a turnê asiática, que se estende por 11 dias.

Segundo a BBC Sport, o meio-campista inglês ainda se recupera de uma lesão no pé sofrida em janeiro passado, que encerrou antecipadamente seu período de empréstimo com o Everton, depois que ele começava a recuperar gradualmente seu nível, e a lesão também o privou da chance de disputar uma vaga na lista da seleção da Inglaterra que participou da Copa do Mundo.

Grealish havia ficado fora dos planos do antigo técnico Pep Guardiola, retornando ao Manchester City enquanto entra no último ano de seu contrato, em meio à ausência de qualquer indício de que tenha recebido uma oferta de renovação, apesar de seu salário semanal, estimado em cerca de 300 mil libras esterlinas.

O jogador completa 31 anos em setembro próximo, enquanto a pergunta mais importante segue sendo se Maresca lhe dará uma nova chance no time principal, ou se aprovará sua saída neste verão, encerrando sua trajetória com o ex-campeão da Inglaterra.

Maresca não fechou a porta para a permanência de Grealish, tendo dito na semana passada: "No momento ele está aqui, e continua sendo um jogador do Manchester City. É meu dever tentar treinar todos os jogadores que estão no clube".

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E acrescentou: "Tenho uma boa relação com Jack desde a minha saída, e ainda mantemos contato, porque ele tem um grande coração e é uma pessoa maravilhosa, e depois veremos o que acontecerá." Mas o técnico italiano pode se sentir preocupado após a circulação de imagens de Grealish bebendo em duas ocasiões durante os últimos três meses, algo que pode afetar sua imagem diante dos clubes interessados em contratá-lo.

Grealish havia liderado as comemorações históricas do Manchester City pela tríplice coroa em 2023, mas rejeitou na época ser descrito como "o garoto das festas", afirmando que estava "apenas se divertindo", porém a repetição dessas cenas pode reduzir suas chances de transferência.

Grealish não disputou nenhuma partida oficial desde o início do ano, enquanto também retornou ao clube o meio-campista Kalvin Phillips após um empréstimo malsucedido com o Sheffield United na segunda divisão inglesa.

E, apesar de Phillips ainda ter 30 anos, sua carreira declinou consideravelmente desde sua transferência do Leeds United para o Manchester City em 2022, tendo jogado apenas sete minutos na Copa da Liga Inglesa ao longo das duas últimas temporadas.

Os dados indicam que Phillips também está fora dos planos do time, depois de ter sido excluído da lista da turnê asiática, diante da abertura do Manchester City para ouvir as ofertas apresentadas para contratá-lo durante a atual janela de transferências.

A delegação do City reuniu 28 jogadores para disputar três partidas amistosas, enquanto Erling Haaland, o recém-chegado Elliot Anderson, Rayan Cherki e Nico O'Reilly obtiveram descanso após participarem da Copa do Mundo.

A lista também inclui o goleiro italiano Gianluigi Donnarumma, Phil Foden, Josko Gvardiol e Antoine Semenyo, além de um número de jogadores da equipe reserva, em meio ao desejo de Maresca de avaliar os elementos disponíveis.

O Manchester City inicia a era Maresca com um confronto contra a Inter de Milão, campeã do Campeonato Italiano, no sábado, antes de enfrentar a equipe das estrelas do Campeonato Sul-Coreano, e depois o Atlético de Madri em Seul na próxima semana.

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