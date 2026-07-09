Goal.com
Ao Vivo
+18 | Conteúdo Comercial | Aplicam-se termos e condições | Jogue com responsabilidade | Princípios editoriais

NÃO PERCA NENHUM MOMENTO DA COPA DO MUNDO

Seu passe de acesso total a resultados, atualizações em tempo real e análises
Explore
Jari VlakImago
Wessel Antes

Traduzido por

Fora da Eredivisie: ADO Den Haag deixa seu maior craque partir para a Espanha

Mercado da bola
Den Haag
Castellon
J. Vlak

O capitão Jari Vlak deixou o ADO Den Haag para embarcar em uma nova aventura no CD Castellón, da Espanha. O meio-campista de 27 anos, portanto, não jogará na VriendenLoterij Eredivisie na próxima temporada, mas sim na LaLiga2.

Vlak, natural de Volendam, assinou contrato de três temporadas com o Castellón. O clube espanhol espera chegar à primeira divisão dentro de alguns anos.

De acordo com a revista “Voetbal International”, o ADO ficará, no mínimo, com mais de 600.000 euros com a saída de Vlak. Foi por esse valor que ele foi contratado do FC Emmen no verão de 2024.

Em duas temporadas, Vlak disputou 94 partidas oficiais pelo ADO. Nelas, ele marcou 22 gols e deu 13 assistências.

Com a saída de Vlak, o ADO perde um verdadeiro líder. No ano passado, o meio-campista foi eleito o melhor jogador da Keuken Kampioen Divisie.

Amistosos de clubes
KV Mechelen crest
KV Mechelen
MEC
Den Haag crest
Den Haag
HAA
Amistosos de clubes
Valencia crest
Valencia
VAL
Castellon crest
Castellon
CAS

Vlak está prestes a iniciar sua primeira aventura no exterior. Na Holanda, além do Emmen, ele também esteve sob contrato com o FC Volendam.

Recentemente, vários holandeses ainda jogavam pelo Castellón. No entanto, todos eles já deixaram o clube.

Publicidade

GOSTOU DESTA HISTÓRIA?

Adicione a GOAL.com como sua fonte favorita no Google para ver mais reportagens nossas.

Siga a GOAL no Google