Fora da Eredivisie: ADO Den Haag deixa seu maior craque partir para a Espanha

O capitão Jari Vlak deixou o ADO Den Haag para embarcar em uma nova aventura no CD Castellón, da Espanha. O meio-campista de 27 anos, portanto, não jogará na VriendenLoterij Eredivisie na próxima temporada, mas sim na LaLiga2.
Vlak, natural de Volendam, assinou contrato de três temporadas com o Castellón. O clube espanhol espera chegar à primeira divisão dentro de alguns anos.
De acordo com a revista “Voetbal International”, o ADO ficará, no mínimo, com mais de 600.000 euros com a saída de Vlak. Foi por esse valor que ele foi contratado do FC Emmen no verão de 2024.
Em duas temporadas, Vlak disputou 94 partidas oficiais pelo ADO. Nelas, ele marcou 22 gols e deu 13 assistências.
Com a saída de Vlak, o ADO perde um verdadeiro líder. No ano passado, o meio-campista foi eleito o melhor jogador da Keuken Kampioen Divisie.
Vlak está prestes a iniciar sua primeira aventura no exterior. Na Holanda, além do Emmen, ele também esteve sob contrato com o FC Volendam.
Recentemente, vários holandeses ainda jogavam pelo Castellón. No entanto, todos eles já deixaram o clube.