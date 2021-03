Football Manager 2021: como baixar e jogar no Xbox?

Simulador de gerenciamento de futebol está disponível 'de graça' na assinatura Game Pass, mas exige truque para baixar e jogar no Brasil

Football Manager 2021 é a versão mais recente do simulador de futebol da SEGA, popular entre fãs de futebol e até mesmo entre jogadores e treinadores, como o português Abel Ferreira do Palmeiras, que revelou usar o game para observar atletas.

Além da versão principal para PC e de uma adaptação para celulares e tablets, o título agora também está disponível para Xbox Series X/S e Xbox One. Infelizmente, assim como no computador, o jogo não é vendido oficialmente no Brasil, mas é possível usar um truque para rodá-lo no console por aqui.

O Football Manager 2021 foi adicionado recentemente ao Game Pass, serviço por assinatura dos consoles Xbox que libera centenas de jogos gratuitamente para os usuários, incluindo sucessos da EA Sports e todos os lançamentos exclusivos da plataforma. Os planos vão de R$ 29,99 até R$ 44,99 por mês.

Veja o guia para baixar e jogar o Football Manager 2021 no se Xbox:

Passo 1. Vá até as configurações do Xbox, selecione Sistema > Idioma e Localidade;

Passo 2. Na opção Localidade, mude de Brasil para Estados Unidos. Clique A no botão “Reiniciar” para aplicar as mudanças;

Passo 3. Caso seja assinante do Game Pass, vá até a tela de jogos disponíveis no serviço, encontre o Football Manager 2021 e pressione A. também é possível comprar o game na loja de jogos do console, pressionando Y e pesquisando por seu nome;

Passo 4. Clique em “Instalar” para iniciar a transferência do Football Manager 2021 para seu Xbox;

Passo 5. O jogo pesa pouco mais de 4 GB. Assim que o download terminar, ele será instalado automaticamente e poderá ser executado no menu de jogos do console;

Passo 6. Pronto, agora é só rodar o Football Manager 2021 no Xbox. Note que é possível plugar mouse e teclado USB no console para tornar a experiência mais ágil e completa, ou jogar usando o controle do console.

É importante sempre manter a localidade do Xbox nos Estados Unidos (ou outro país onde o jogo está disponível) para que seja possível executar o FM 2021. Caso precise voltar o aparelho para o Brasil (para realizar a compra de um jogo, por exemplo), lembre-se de repetir o processo do passo 2 para voltar a jogar FM 2021.