‘Foi nosso jogo mais fraco’, lamenta Solskjaer após queda do United

Solskjaer diz que Manchester United fez o pior jogo sob seu comando na derrota por 2 a 1 para o Wolverhampton, pelas quartas de final da FA CUP

Eliminado das quartas de final da pelo neste sábado, após derrota por 2 a 1, o fez seu jogo mais fraco sob o comando de Ole Gunnar Solskjaer. A afirmação foi do próprio treinador, que está no comando interino da equipe desde a saída de José Mourinho.

“Teremos que embalar de novo. Tivemos uma grande sequência e agora chegamos a duas derrotas: contra o , nós só não pudemos marcar, e hoje foi fraco, o jogo mais fraco que já fizemos”, disse Solskjaer à BBC Sport.

Para o treinador, o Manchester United falhou em coisas básicas e deixou o Wolverhampton dominar a partida. “Demos um grande passo para trás, principalmente devido à qualidade da posse de bola e dos passes”, criticou.

Solskjaer agora aguardará a volta de alguns de seus principais jogadores de seus compromissos com as respectivas seleções para arrumar o time. O United volta a campo pelo Campeonato Inglês no dia 30, diante do , pela Premier League, já de olho nos confrontos pela .

Depois de superar o , o Manchester United enfrenta nas quartas de final o poderoso , em duelos marcados para os dias 10 (em Manchester) e 16 de abril (em Barcelona).