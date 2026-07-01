Foi nessa ocasião que Ronald Koeman decidiu deixar a Seleção Holandesa

Ronald Koeman já havia decidido, muito antes da Copa do Mundo, que deixaria a seleção holandesa, segundo informou Mike Verweij no podcast “Kick-off” do jornal De Telegraaf.

Na noite de terça-feira, Koeman anunciou em suas redes sociais que deixaria definitivamente o cargo de técnico, incluindo, portanto, a Seleção Holandesa. O comunicado veio após a eliminação contra o Marrocos na Copa do Mundo.

Segundo Verweij, a decisão de Koeman já estava tomada antes do torneio. “Conversamos com pessoas próximas a Koeman e essa decisão já estava tomada muito antes da Copa do Mundo.”

“Eles querem aproveitar a vida a dois enquanto ainda podem. (A esposa de Ronald, Bartina, tem câncer de mama, nota do editor.) Isso é muito lógico e é um direito deles”, conclui Verweij.

“É uma pena que isso tenha acontecido sob pressão. Fomos eliminados na primeira partida das oitavas de final e a culpa é dele”, acrescenta Valentijn Driessen.

“Nigel de Jong precisa agora procurar um novo técnico da seleção. Se tudo correr bem, ele já deve ter feito alguns contatos, pois sabia que isso estava para acontecer”, conclui o chefe de futebol.