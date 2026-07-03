Foggia: Auteri é o favorito para assumir o cargo de técnico

São momentos decisivos para o Calcio Foggia 1920, que enfrenta questões relacionadas tanto ao campo quanto aos aspectos administrativos. A diretoria do time rossonero, salvo reviravoltas inesperadas, deve ser readmitida no campeonato da Lega Pro após o rebaixamento sofrido em campo na última temporada.





O NOVO TÉCNICO - No aspecto técnico, por outro lado, o clube está trabalhando para definir o novo técnico. Nesse sentido, há contatos com Gaetano Auteri, técnico cujo nome foi associado, nas últimas horas, também ao cargo no Taranto.