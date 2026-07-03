Goal.com
Ao Vivo
+18 | Conteúdo Comercial | Aplicam-se termos e condições | Jogue com responsabilidade | Princípios editoriais

NÃO PERCA NENHUM MOMENTO DA COPA DO MUNDO

Seu passe de acesso total a resultados, atualizações em tempo real e análises
Explore
Foggia Calcio v Bari FC - Serie BGetty Images Sport

Traduzido por

Foggia: Auteri é o favorito para assumir o cargo de técnico

Foggia
Mercado da bola

São momentos decisivos para o Calcio Foggia 1920, que enfrenta questões relacionadas tanto ao campo quanto aos aspectos administrativos. A diretoria do time rossonero, salvo reviravoltas inesperadas, deve ser readmitida no campeonato da Lega Pro após o rebaixamento sofrido em campo na última temporada.


O NOVO TÉCNICO - No aspecto técnico, por outro lado, o clube está trabalhando para definir o novo técnico. Nesse sentido, há contatos com Gaetano Auteri, técnico cujo nome foi associado, nas últimas horas, também ao cargo no Taranto.

Publicidade

GOSTOU DESTA HISTÓRIA?

Adicione a GOAL.com como sua fonte favorita no Google para ver mais reportagens nossas.

Siga a GOAL no Google