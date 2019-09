Football Manager 2020: data de lançamento, novidades, preço, jogo completo e plataformas

O popular game onde você é o técnico estreia deve agregar ainda mais funções neste ano, em busca de cada vez mais realismo

O Football Manager 2020 será lançado neste final de ano, quando a Sports Interactive deve colocar à venda e para download a mais nova edição do popular game de simulação no qual você é o técnico.

A última edição - Football Manager 2019 - vendeu mais de um milhão de cópias, e agora, com o anúncio oficial, os fãs da série vão ficando cada vez mais empolgados com o novo lançamento.

Enquanto aguardamos mais novidades nas próximas semanas, a Goal apresenta a seguir em tudo o que já se sabe sobre o FM 2020, incluindo a data de lançamento, quanto ele deve custar e muito mais.

Data de lançamento do Football Manager 2020

A data de lançamento para o Football Manager 2020 deve acontecer em 1º ou 8 de novembro de 2019, embora nenhum prazo foi confirmado até o momento.

As versões mais recentes do Football Manager tiveram seus lançamentos acontecendo na primeira ou segunda semana de novembro, normalmente às sextas-feiras. Um anúncio oficial deve ser feito em setembro.

Existe a possibilidade de que a Sports Interactive disponibilize o game para download no Steam um dia antes, como foi feito com o FM 2019.

A partir de 27 de agosto até a data de lançamento, quem realizar a pré-compra do Football Manager 2020 (para PC ou Mac) irá receber um desconto de 10 por cento no preço original do game.

Além disso, aqueles que optarem pela pré-compra também poderão começar suas carreiras de treinador antes através de uma versão Beta completa do game, que deve ser disponibilizada cerca de duas semanas antes do lançamento oficial. Estes jogos salvos serão compatíveis com a versão final.

Confira abaixo o primeiro trailer do FM 2020 abaixo, disponibilizado no dia 27 de agosto.

Football Manager 2020 - plataformas & dispositivos

O Football Manager 2020 estará disponível para jogar no PC, Mac e Google Stadia.

Já a versão simplificada' do Football Manager 2020 Touch, além do Football Manager 2020 Mobile poderão ser jogadas em dispositivos como o Nintendo Switch, tablets e smartphones.

O Football Manager 2020 (para PC, Mac and Stadia), Football Manager 2020 Touch (para PC, Mac, iOS e Android) e o Football Manager 2020 Mobile (para iOS and Android) serão todos lançados simultaneamente, no início de novembro.

A versão do Football Manager 2020 Touch para Nintendo Switch, por sua vez, deve ser lançada mais tarde em novembro.

Os produtores do Football Manager confiraram, em junho, que o game seria um dos títulos de lançamento do novíssimo Google Stadia, ao lado de games como Final Fantasy XV e Assassin's Creed Odyssey.

We're delighted that Football Manager 2020 is going to be a @GoogleStadia launch title 🎮



We're not ready to reveal further details on the #Stadia or Steam release but keep an eye on https://t.co/fgSVoTm6jy and FM socials for updates in Aug and Sept. https://t.co/oE7IEfPVaA — Football Manager (@FootballManager) June 6, 2019

Assim, o game poderá ser jogado através do Chromecast e uma variedade de dispositivos que tenham suporte para o Google Chrome, incluindo computadores, smartphones, televisores smart e tablets.

Cabeça da Sports Interactive, Miles Jacobson confirmou, em junho, que a companhia "não tem planos em andamento" para um lançamento do Football Manager no XBox One ou Playstation 4.

Quanto custa o Football Manager 2020?

O preço do Football Manager 2020 deve custar em torno de 38 libras, no Reino Unido, ou 50 dólares nos em sua data de lançamento - valores similares aos do FM 2019 e FM 2018. No , o preço para adquirir uma chave de ativação do último Football Manager varia entre R$ 120 e R$ 140.

Oficialmente, o preço das novas edições ainda não foi confirmado, mas não deve variar muito dos últimos anos.

Há dois anos, o Football Manager 2018 teve um leve aumento de preço em relação ao 2017, mas nada muito significativo.

Para se colocar em perspectiva, a edição standard do está à venda por R$ 239,00 na loja oficial da EA, em sua versão para PC, enquanto a versão mais basica do Pro Evolution Soccer 2019 pode ser adquirida por cerca de R$ 119,00 no Steam.

Por enquanto, só podemos esperar maiores anúncios.

O Football Manager Touch e Football Manager Mobile serão vendidas por preços menos do que o game 'original' - o FM 2019 Mobile é vendido por 9 dólares no Google Play e na App Store, da Apple.

Posso comprar o Football Manager 2020 no Brasil?

Sim... e não. Junto ao lançamento do trailer, em agosto, o game chegou a aparecer como disponível em pré-venda no Steam por R$ 81,81, como noticiou o Trivela e foi testemunhado por muitos fãs. No entanto, a disponibilidade de compra para o Brasil logo saiu do ar, de modo que o game não poderá ser comprado pelos meios 'oficiais' por falta de acordo com clubes e jogadores pelos licenciamentos, como nos últimos anos.

No Steam, a página de compra do FM 2020 aparece com a mensagem 'Item atualmente indisponível na sua região' para usuários no Brasil, que precisam apelar para outros modos para adquirirem uma chave de ativação válida para o game. O FManager Brasil, maior fórum dedicado ao game no país, sugere uma série de revendedores de confiança para quem quis/quer comprar o Football Manager 2019, o que deve se repetir para a edição deste ano.

Outra possibilidade é a compra de uma chave em sites especializados na revenda das mesmas, como G2Play e similares, em moeda estrangeira (é recomendável saber a confiabilidade do site a ser usado), ou mesmo a utilização de um serviço de VPN para acessar o Steam com um IP estrangeiro - ou seja, de um país onde exista a revenda do Football Manager.

Quais são as novidades do Football Manager 2020?

O Football Manager 2020 certamente irá apresentar novidades e melhorias na jogabilidade, mas a Sports Interactive ainda não se mobilizou para saciar a ansiedade dos fãs da série.

No último ano, os produtores afirmaram que o Football Manager 2019 teria "a maior renovação" no sistema de treinos do game, além de introduzir o VAR e a tecnologia de linha do gol nos campeonatos que contam com os recursos na vida real.

Além disso, o game teve pela primeira vez nomes e escudos oficiais dos clubes da depois de chegar a um acordo com a liga alemã pela primeira vez, além de incluir a possibilidade de treinadores e membros da comissão técnica mulheres - incluindo para o jogador que criar seu perfil.

Melhorias na jogabilidade

Todo ano, a Sports Interactive faz um esforço para apresentar novidades no 'motor de jogo', para providenciar aos jogadores a melhor experiência visual possível nas quatro linhas.

No entanto, o game ainda está bem atrás de outros jogos de simulação de futebol como FIFA e PES, que apresentam gráficos e fluidez de jogo superiores. Essa é uma área na qual a SI ainda tem muito a crescer.

Mais licenças de clubes e escudos

Depois de garantir um acordo com a Bundesliga no último ano, outra novidade possível seria o acréscimo de parcerias com mais ligas e competições - , e já contam com licenças oficiais nos últimos Football Manager.

O FM 2020 vai contar com futebol feminino?

Infelizmente, não parece que teremos futebol feminino ainda no Football Manager 2020. Jacobson indicou em várias ocasiões ao longo dos últimos anos que, no momento, a implementação não é "financeiramente viável" para a Sports Interactive.

O que isso significa, na prática, não é exatamente claro, mas é possível que muito trabalho ainda seja necessário para que a novidade esteja presente em alguma versão no futuro.

Em uma entrevista à PCGamesN, em 2018 (em inglês), Jacobson disse: "Nós precisaríamos colocar muito esforço no motor de jogo, particularmente na parte gráfica, e precisaríamos refazer milhares de animações através da captura de movimentos pela diferença de formatos de corpos, e muitas outras coisas mais."