FluTV vai passar Macaé x Fluminense pelo Carioca?

Depois do rompimento do contrato com a Globo, o clube informou que não vai transmitir o jogo

Depois de a Rede Globo informou que não vai mais transmitir os jogos do Campeonato Carioca, a partir desta quinta-feira (2), o emitiu nota oficial dizendo que não vai passar o jogo contra o Macaé na FluTV.

Quer ver jogos ao vivo ou quando quiser? Clique aqui e teste o DAZN com um mês grátis!

A polêmica com as transmissões das partidas do Carioca começaram quando, depois de uma Medida Provisória publicada pelo Governo federal, o comunicou o interesse se passar as suas partidas como mandante em seu canal próprio, a FlaTV, do Youtube.

Mais times

Assim, a Rede Globo decidiu por não transmitir os jogos restante do campeonato, nem mesmo das equipes com quem tinha contrato, deixando a transmissão por conta dos próprios clubes, ou de novos contratos que assinarem, alegando que houve quebra da cláusula contratual que dava à emissora exclusividade nos direitos do Carioca.

Logo que o rompimento do contrato foi informado, os torcedores tricolores foram as redes sociais para pedir que o clube transmitisse o jogo. O Fluminense, no entanto, como não é o mandante da partida desta quinta-feira, contra o Macaé, pela última rodada da , não poderia transmitir a partida, já que os direitos pertencem ao seu adversário.

Porém, o clube afirmou que, mesmo que pudesse, não teria tempo hábil para transmitir o jogo de forma independente, na FluTV. No entanto, o clube disse que vai indagar a emissora sobre a possibilidade de faze-lo de agora em diante, já que não existe mais um contrato impedindo.

Assim, a partida, que seria televisionada pelo Globo, a princípio não será transmitida, já que o Macaé ainda não sinalizou, como mandante, como pretende dar sequência ao caso.

Além disso, o clube informou que vai quitar, integralmente, os valores pagos pela TV Globo, referentes ao ano de 2020, mesmo que a emissora tenha dito que os pagamentos aos clubes seriam mantidos.

Veja a nota oficial do Fluminense:

"O Fluminense FC informa que não transmitirá a partida de hoje (02/07), contra o Macaé, pela FluTV. O Clube recebeu a notificação de rompimento de contrato e a informação de que não haverá a transmissão oficial por meio da detentora de direitos do no início da tarde. A empresa informou ainda que está disposta a quitar integralmente os valores referentes ao ano de 2020, razão pela qual, o clube enviará ofício para a emissora no sentido de indagar se haverá liberação para transmissão dos próximos jogos até o final do estadual. Além disso, na partida de hoje o Fluminense não é o mandante e mesmo que fosse não teria tempo hábil de transmitir o jogo com a qualidade que a nossos torcedores desejam. "

FERJ suspende qualquer tipo de transmissão

Mais tarde nesta quinta-feira (02), a FERJ emitiu nota oficial na qual mostra surpresa com a decisão do Grupo Globo e informa que os clubes que assinaram contrato com a rede de televisão (todos menos o Flamengo) não poderão transmitir seus jogos em qualquer plataforma, até nova decisão da federação.

“A Federação de Futebol do Estado do Rio de Janeiro foi surpreendida, nesta data, com a notificação da TV Globo sobre a rescisão de contrato dos direitos de transmissão do Campeonato Carioca e ainda com a informação, no documento, de que a emissora garante o pagamento integral da cota de 2020. Assim sendo, a FERJ apresentará a contra notificação e entende que os clubes signatários do contrato, no momento e mesmo como mandantes, não devem exercer o direito de transmitir suas partidas até posterior decisão”, diz a nota.