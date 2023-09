Fluminense x Vasco da Gama: onde assistir ao vivo, que horas é, escalação e mais da Copa do Brasil sub-20

Após empate em 3 a 3 na ida, clássico carioca define uma das vagas às quartas de final do torneio

Sporting e Paços de Ferreira se enfrentam na noite desta segunda-feira (04), às 20h (de Brasília), no Estádio Luso-Brasileiro, pela volta das oitavas de final da Copa do Brasil sub-20. A partida terá transmissão ao vivo do SporTV, na TV fechada.

Na partida de ida, os rivais protagonizaram um grande clássico, que terminou em empate por 3 a 3, no São Januário. Eduardo, Róger e Rayan anotaram para os donos da casa, enquanto Isaac (duas vezes) e Kayky marcaram para o Tricolor das Laranjeiras.

Agora, a conta é simples: quem vencer garante a vaga ainda no tempo normal; em caso de um novo empate, a decisão fica para a disputa de pênaltis.

Prováveis escalações

Fluminense: Álvaro, Erick, Justen, Caio Amaral, Kayky Almeida, Rafael Monteiro, Freitas, Gustavo Dohmann, Arthur, Isaac, João Neto. Técnico: Ricardo Resende.

Vasco da Gama sub-20: João Pedro Lecce, Paulinho, Victão, Roger , Matheus Julião, Lucas Eduardo, Marlon Santos, JP, Juan Alvina , Rayan, Cauã Paixão. Técnico: William Batista.

Desfalques

Fluminense sub-20

O Fluminense sub-20 não possui desfalques divulgados.

Vasco da Gama sub-20

O Vasco da Gama sub-20 também não.

Quando é?