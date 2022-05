Fluminense x Junior Barranquilla: escalação, desfalques e mais do jogo da Copa Sul-Americana 2022

A bola vai rolar nesta quarta-feira (4) para Fluminense x Junior Barranquilla, pela quarta rodada da fase de grupos da Copa Sul-Americana, a partir das 21h30 (de Brasília), no Maracanã. É o segundo duelo entre as equipes em 2022, 20 dias após o último encontro entre os rivais, válido pela segunda rodada. Na ocasião, o Tricolor foi derrotado por 3 a 0.

Sem vencer há três jogos na temporada (duas derrotas e um empate), o Flu entra em campo em busca da recuperação. Atualmente, aparece na terceira posição do Grupo H, com quatro pontos, enquanto o Junior é o líder isolado, com sete. Apenas o primeiro colocado avança para a próxima fase da competição.

Confira as informações da partida a seguir!

ÚLTIMAS NOTÍCIAS E PROVÁVEIS ESCALAÇÕES

Com contrato regularizado e publicado no BID (Boletim Informativo Diário) da CBF, o Fluminense terá a estreia do técnico Fernando Diniz no comando da equipe.

Sem promover grandes mudanças, o treinador terá o retorno do zagueiro David Braz, recuperado de um desconforto na perna esquerda.

Por outro lado, Arias, com lesão no tornozelo direito, segue fora.

Já o Junior Barranquilla, que treinou no Ninho do Urubu, CT do rival Flamengo, terá os principais jogadores em campo após ter poupado na vitória sobre o Envigado por 4 a 0, pela última rodada do Campeonato Colombiano.

Porém, dois desfalques são certos: Didier Moreno e Daniel Rosero, suspensos, estão fora.

Possível escalação do Fluminense: Fábio, Samuel Xavier, Nino, David Braz e Cris Silva (Marlon); André, Yago (Nathan) e Ganso; Luiz Henrique, Willian Bigode e Cano.

Possível escalação do Junior Barranquilla: Sebastián Viera; Fabián Viáfara, Velasco, Jorge Arias, Gabriel Fuentes; Esparragoza, Giraldo, Edwin Cetré, Yesus Cabrera; Fredy Hinestroza e Borja.

DESFALQUES

FLUMINENSE:

Mailson Santana/Fluminense

Arias: lesionado

Felipe Melo: aprimoramento físico

JUNIOR:

Didier Moreno e Daniel Rosero: suspensos (terceiro cartão amarelo)

TRANSMISSÃO AO VIVO

O jogo entre Fluminense e Junior Barranquilla será transmitido ao vivo pela Conmebol TV, na TV fechada, nesta quarta-feira (4).