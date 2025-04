Fluminense x Vitória: onde assistir ao vivo, transmissão, escalação, que horas começa e mais do Brasileirão 2025

Equipes se enfrentam neste domingo (20), no Estádio Maracanã; confira a transmissão e outras informações do jogo

Fluminense e Vitória se enfrentam neste domingo (20), às 18h30 (de Brasília), no Estádio Maracanã, pela quinta rodada do Campeonato Brasileiro 2025. A partida terá transmissão ao vivo do Premiere no pay-per-view (confira a programação completa).

Na briga pelas primeiras posições do Brasileirão, o Fluminense chega embalado, com nove pontos conquistados. Após ser derrotado na estreia por 2 a 0 pelo Fortaleza, o Tricolor reagiu e emendou três vitórias consecutivas: 2 a 1 sobre o RB Bragantino, 1 a 0 contra o Santos e 2 a 0 diante do Corinthians.

Por outro lado, o Vitória busca se afastar da zona inferior da tabela. Com quatro pontos somados até aqui, com duas derrotas, um empate e uma vitória, o time baiano tenta embalar após conquistar seu primeiro triunfo na competição na última rodada, quando superou o Fortaleza por 2 a 1.

Prováveis escalações

Fluminense: Fábio; Samuel Xavier, Ignácio, Freytes e Renê; Bernal, Martinelli e Lima (Ganso); Arias, Canobbio e Cano.

Vitória: Lucas Arcanjo; Cáceres, Lucas Halter, Zé Marcos e Jamerson Bahia; Willian Oliveira, Baralhas, Matheuzinho; Erick, Gustavo Mosquito e Janderson.

Desfalques

Fluminense

Thiago Silva, Hércules, Guga, Gabriel Fuentes, Isaque, Otavio, Renato Augusto e Riquelme Felipe estão fora.

Vitória

Gabriel segue lesionado.

