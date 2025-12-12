Fluminense x Vasco: onde assistir ao vivo, transmissão, escalação, que horas começa e mais da semifinal da Copa do Brasil 2025

Fluminense e Vasco se enfrentam neste domingo (14), às 20h30 (de Brasília), no Maracanã, pelo jogo de volta da semifinal da Copa do Brasil 2025. A partida terá transmissão ao vivo do sportv na TV fechada, do Premiere no pay-per-view, além do Prime Video via streaming (veja a programação completa).

Notícias e prováveis escalações

Após a derrota de virada no primeiro jogo por 2 a 1, o Fluminense volta a campo precisando vencer por dois gols de diferença para avançar à final. Caso vença por apenas um gol, a classificação será decidida nos pênaltis. Em busca do segundo título do torneio, o Tricolor goleou o Águia de Marabá por 8 a 0, venceu o Caxias por 2 a 1 e o Aparecidense por 5 a 1. Já nas oitavas de final, superou o Internacional por 3 a 2 no agregado e, nas quartas deixou para trás o Bahia por 2 a 1. Para o confronto decisivo, o técnico Luis Zubeldia terá o retorno de Canobbio, que cumpriu suspensão na ida.

"As copas são assim. São 180 minutos. Quem pensa que a Copa são 90 minutos me parece que está equivocado. A não ser que passem 90 minutos e tenha a chance de ganhar de 4 a 0 ou de 3 a 0, como as vezes acontece. Mas às vezes nem com grandes resultados as eliminatórias estão encerradas.", afirmou Zubeldía.

Por outro lado, o Vasco chega embalado com a vitória conquistada nos acréscimos. Com a vantagem do empate, o Gigante da Colina também está em busca do seu segundo título da Copa do Brasil. Na atual edição do torneio, a equipe de Fernando Diniz eliminou o Botafogo nos pênaltis por 5 a 3 nas quartas de final, além do CSA com placar agregado de 3 a 1 nas quartas. Antes disso, venceu o União Rondonópolis e Nova Iguaçu por 3 a 0, e eliminou o Operário-PR nos pênaltis por 7 a 6.

Quem avançar terá pela frente na final da Copa do Brasil o vencedor do duelo entre Corinthians e Cruzeiro. No primeiro jogo, o Timão venceu por 1 a 0.

Fluminense: Fábio; Samuel Xavier, Thiago Silva, Freytes, Renê; Hércules (Nonato), Martinelli, Lucho Acosta; Canobbio, Kevin Serna (Soteldo), Everaldo.

Vasco: Léo Jardim; Paulo Henrique, Cuesta, Robert Renan, Puma Rodríguez; Thiago Mendes, Cauan Barros, Coutinho; Nuno Moreira, Andrés Gómez, Rayan.

Desfalques

Fluminense

Sem desfalques confirmados.

Vasco

Lucas Piton, Adson e Jair estão lesionados.

Quando é?

Data: domingo, 14 de dezembro de 2025

domingo, 14 de dezembro de 2025 Horário: 20h30 (de Brasília)

20h30 (de Brasília) Local: Maracanã - Rio de Janeiro, RJ

Retrospecto recente

Últimos confrontos diretos

Em 338 jogos disputados entre as equipes, o Vasco soma 124 vitórias, contra 113 do Fluminense, além de 101 empates. .

Como assistir de qualquer lugar com VPN

Se você estiver no exterior, pode precisar usar uma rede virtual privada (VPN) para assistir jogos usando seu serviço de streaming. Uma VPN, como o NordVPN, permite estabelecer uma conexão segura online. Se você não tem certeza de qual VPN usar, confira o guia da GOAL sobre os melhores VPNs para transmissão de esportes.

