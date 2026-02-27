Fluminense x Vasco: onde assistir ao vivo, transmissão, escalação, que horas começa e mais da semifinal do Campeonato Carioca 2026

Fluminense e Vasco se enfrentam neste domingo (01), às 18h (de Brasília), no Maracanã, pelo jogo da volta da semifinal do Campeonato Carioca de 2026. A partida terá transmissão ao vivo da TV Globo (apenas para o Rio de Janeiro), na TV aberta, da getv, no YouTube, do SporTV, na TV fechada, além do Premiere, via streaming (veja a programação completa).

Notícias e prováveis escalações

O Fluminense chega ao clássico decisivo embalado pela vitória por 1 a 0 no primeiro confronto e, diante de sua torcida, atua com a vantagem da igualdade no placar para confirmar presença na final do Campeonato Carioca. Na competição estadual, o Tricolor avançou ao mata-mata com a melhor campanha da fase inicial e, nas quartas de final, superou o Bangu por 3 a 1 com atuação segura.

Do outro lado, o Vasco busca reverter a desvantagem após ter sido superado no primeiro encontro e aposta na competitividade demonstrada ao longo do Estadual. Segundo colocado na fase de grupos, justamente na chave do rival, o Alvinegro precisou das penalidades para eliminar o Volta Redonda nas quartas, após empate em 1 a 1 no tempo regulamentar.

Fluminense: Fábio; Samuel Xavier, Freytes, Jemmes, Renê; Otávio (Hércules), Martinelli, Lucho Acosta; Canobbio, Kevin Serna e John Kennedy. Técnico: Luis Zubeldía.

Vasco: Léo Jardim; Paulo Henrique, Saldivia, Robert Renan, Lucas Piton; Cauan Barros, Thiago Mendes, Johan Rojas; Andrés Gómez, Nuno Moreira e Spinelli. Técnico: Bruno Lazaroni (interino).

Desfalques

Fluminense

Facundo Bernal é desfalque, expulso e lesionado.

Vasco

Quando é?

Data: domingo, 1º de março de 2026

domingo, 1º de março de 2026 Horário: 18h (de Brasília)

18h (de Brasília) Local: Estádio do Maracanã - Rio de Janeiro, RJ

Retrospecto recente

Últimos confrontos diretos

Classificação

Como assistir de qualquer lugar com VPN

Carlos Cuesta e Jair estão fora.

Se você estiver no exterior, pode precisar usar uma rede virtual privada (VPN) para assistir jogos usando seu serviço de streaming. Uma VPN, como o NordVPN, permite estabelecer uma conexão segura online. Se você não tem certeza de qual VPN usar, confira o guia da GOAL sobre os melhores VPNs para transmissão de esportes.

Links úteis