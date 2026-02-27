Fluminense x Vasco: onde assistir ao vivo, transmissão, escalação, que horas começa e mais da semifinal do Campeonato Carioca 2026

Fluminense e Vasco se enfrentam neste domingo (01), às 18h (de Brasília), no Maracanã, pelo jogo da volta da semifinal do Campeonato Carioca de 2026. A partida terá transmissão ao vivo da TV Globo (apenas para o Rio de Janeiro), na TV aberta, da getv, no YouTube, do SporTV, na TV fechada, além do Premiere, via streaming (veja a programação completa).
|📱Veja a GOAL direto no WhatsApp, de graça! 🟢
Notícias e prováveis escalações
O Fluminense chega ao clássico decisivo embalado pela vitória por 1 a 0 no primeiro confronto e, diante de sua torcida, atua com a vantagem da igualdade no placar para confirmar presença na final do Campeonato Carioca. Na competição estadual, o Tricolor avançou ao mata-mata com a melhor campanha da fase inicial e, nas quartas de final, superou o Bangu por 3 a 1 com atuação segura.
Do outro lado, o Vasco busca reverter a desvantagem após ter sido superado no primeiro encontro e aposta na competitividade demonstrada ao longo do Estadual. Segundo colocado na fase de grupos, justamente na chave do rival, o Alvinegro precisou das penalidades para eliminar o Volta Redonda nas quartas, após empate em 1 a 1 no tempo regulamentar.
Fluminense: Fábio; Samuel Xavier, Freytes, Jemmes, Renê; Otávio (Hércules), Martinelli, Lucho Acosta; Canobbio, Kevin Serna e John Kennedy. Técnico: Luis Zubeldía.
Vasco: Léo Jardim; Paulo Henrique, Saldivia, Robert Renan, Lucas Piton; Cauan Barros, Thiago Mendes, Johan Rojas; Andrés Gómez, Nuno Moreira e Spinelli. Técnico: Bruno Lazaroni (interino).
Desfalques
Fluminense
Facundo Bernal é desfalque, expulso e lesionado.
VascoCarlos Cuesta e Jair estão fora.
Quando é?
- Data: domingo, 1º de março de 2026
- Horário: 18h (de Brasília)
- Local: Estádio do Maracanã - Rio de Janeiro, RJ
Retrospecto recente
Últimos confrontos diretos
Classificação
Como assistir de qualquer lugar com VPN
Se você estiver no exterior, pode precisar usar uma rede virtual privada (VPN) para assistir jogos usando seu serviço de streaming. Uma VPN, como o NordVPN, permite estabelecer uma conexão segura online. Se você não tem certeza de qual VPN usar, confira o guia da GOAL sobre os melhores VPNs para transmissão de esportes.