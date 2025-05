Fluminense x Unión Española: onde assistir ao vivo, transmissão, escalação, que horas começa e mais da Copa Sul-Americana 2025

Equipes se enfrentam nesta quarta-feira (14), no Estádio Maracanã; confira a transmissão e outras informações do jogo

Fluminense e Unión Española se enfrentam nesta quarta-feira (14), às 19h (de Brasília), no Estádio Maracanã, pela quinta rodada da fase de grupos da Copa Sul-Americana 2025. A partida terá transmissão ao vivo da ESPN na TV fechada e do Disney+ via streaming (veja a programação completa).

Após a derrota por 3 a 2 para o Atlético-MG no Brasileirão, o Fluminense volta suas atenções para a Sul-Americana. O Tricolor ocupa a vice-liderança do Grupo F, com sete pontos conquistados em quatro partidas. A equipe carioca está dois pontos atrás do líder Once Caldas, que soma nove.

Até o momento, o Fluminense venceu o Once Caldas por 1 a 0 e goleou o GV San José por 5 a 0. Também empatou com o Unión Española em 1 a 1 e sofreu uma derrota por 1 a 0 para o próprio GV San José. Para o confronto, o técnico Renato Gaúcho poderá relacionar novamente Thiago Silva, recuperado de uma lesão muscular.

Por sua vez, o Unión Española amarga a lanterna do Grupo F, com apenas dois pontos em quatro jogos. A equipe chilena ainda não venceu na competição: foram dois empates e duas derrotas, com um aproveitamento de apenas 16%.

Prováveis escalações

Fluminense: Fábio; Samuel Xavier, Ignácio (Thiago Silva), Freytes e Fuentes; Martinelli, Nonato e Ganso; Arias, Canobbio e Everaldo.

Unión Española: Torgnascioli; Vidal, Jáuregui, Suárez e Uribe; Montes, Espinoza e Véjar; Marín, Díaz e Aránguiz.

Desfalques

Fluminense

Otávio e Cano seguem no departamento médico.

Unión Española

Sem desfalques confirmados.

Quando é?