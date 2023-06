Fluminense x Sporting Cristal ao vivo e online, onde assistir, que horas é, escalação e mais da Copa Libertadores

Equipes se enfrentam nesta terça-feira (27), pela última rodada do Grupo D; veja como acompanhar na TV e na internet

No Maracanã, o Fluminense enfrenta o Sporting Cristal na noite desta terça-feira (27), a partir das 21h (de Brasília), no Rio de Janeiro, pela sexta rodada do Grupo D da Copa Libertadores. A partida terá transmissão ao vivo do Paramount+, no streaming.

Na liderança do grupo com 9 pontos, o Fluminense vai a campo precisando vencer para encerrar a primeira fase na ponta da tabela. O Tricolor acumula três triunfos e duas derrotas na competição sul-americana até o momento.

Já o Sporting Cristal é o terceiro colocado da chave com 7 pontos. O time peruano sabe que precisa ganhar, além de torcer por um tropeço do River Plate diante do The Strongest para ir às oitavas de final.

Prováveis escalações

Fluminense: Fábio; Samuel Xavier, Nino, Felipe Melo (David Braz) e Marcelo; André, Lima (Martinelli) e Ganso; Arias, Keno e Cano. Técnico: Fernando Diniz.

Sporting Cristal: Solís; Sosa, Massoni, Oliveira e Laffore; Castillo, Távara e Yotún; Grimaldo, Hohberg e Brenner. Técnico: Tiago Nunes.

Desfalques

Fluminense

Sem desfalques confirmados.

Sporting Cristal

Sem desfalques confirmados.

Quando é?