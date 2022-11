Fluminense x São Paulo: onde assistir ao vivo e online, horário, escalação e mais do Brasileirão

Equipe de Rogério Ceni ainda briga por uma vaga na Libertadores de 2023; veja como acompanhar ao vivo na TV e na internet

Com mais de 25 mil ingressos vendidos e já classificado para a Copa Libertadores de 2023, o Fluminense recebe o São Paulo neste sábado (5), às 16h30 (de Brasília), no Maracanã, em duelo válido pela 36ª rodada do Campeonato Brasileiro. A partida terá transmissão ao vivo do Premiere, no pay-per-view. Na GOAL, o torcedor também pode acompanhar o jogo em tempo real.

Embalado com três vitórias e um empate nos últimos quatro jogos, o Fluminense aparece na quarta posição do Brasileirão, com 61 pontos.

Com promessa de grande festa no Maracanã, o Flu entrará em campo sem Calegari, que sofreu uma lesão no músculo anterior da coxa esquerda, e não aturará mais pela equipe em 2022.

Por outro lado, o técnico Fernando Diniz terá o retorno de Felipe Mello, que cumpriu suspensão na vitória sobre o Ceará por 1 a 0.

Já o São Paulo, em oitavo com 51 pontos, ainda luta por uma vaga na Libertadores. Para o confronto, o técnico Rogério Ceni terá 11 desfalques.

"Eu trabalho com a hipótese de não voltar ninguém. O campeonato acaba em 11 dias. O Arboleda foi um pedido do treinador do Equador, achei justo o pedido. Ele sempre foi correto, tem um amistoso lá no sábado, pode ser um bom teste para ele. Ele já tem 31 anos. A gente não tem mais retornos, Rodriguinho não treinou essa semana com dor nas costas. O elenco todo foi convocado hoje, menos o Juan. Pode ser que algum tenha melhora e possa treinar quinta-feira. Vamos ver com o departamento médico", afirmou o técnico.

Em 102 jogos disputados entre as equipes, o São Paulo registra 44 vitórias, contra 34 do Fluminense, além de 24 empates. No último encontro, válido pelo Brasileirão 2021, as equipes empatarem em 2 a 2.

Prováveis escalações

Escalação do provável FLUMINENSE: Fábio; Samuel Xavier, Nino, Manoel e Cristiano; André, Martinelli, Yago e Ganso; Arias e Cano.

Escalação do provável SÃO PAULO: Felipe Alves; Rafinha, Luizão, Léo e Reinaldo; Galoppo, Pablo Maia, Igor Gomes e Patrick; Luciano e Calleri.

Desfalques

Fluminense

Calegari, machucado, desfalcará a equipe até o fim da temporada.

São Paulo

Rodrigo Nestor, suspenso pelo terceiro cartão amarelo, Arboleda, liberado para a seleção do Equador, Alisson, Caio, Diego Costa, Igor Vinicius, Gabriel, Nikão, Rodriguinho, Miranda e Moreira, lesionados, são desfalques certos da equipe paulista.

MELHORES APOSTAS E DICAS

O Fluminense é favorito contra o São Paulo nas odds da Rivalo. Para cada $ 1 apostado, paga-se $ 2,05 na vitória do Tricolor carioca, $ 3,40 no empate e $ 3,70 caso o time de Rogério Ceni vença.

Outra odd popular é com base nos gols marcados no jogo. Para este duelo, paga-se $ 2,05 para quem acredita que haverá mais de que 2,5 gols no jogo, e $ 1,70 para quem não acredita nessa possibilidade. Há também a chance de apostar se apenas um time irá balançar as redes, pagando-se $ 1,72 se for o Fluminense, e $ 2,40 se for o São Paulo.

Odds do momento em que o texto foi escrito. 18+. Por favor, jogue com responsabilidade.

Quando é?

Fluminense FC/Divulgação

• Data: sábado, 5 de novembro de 2022

• Horário: 16h30 (de Brasília)

• Local: Maracanã – Rio de Janeiro, RJ

• Arbitragem: ANDERSON DARONCO (árbitro), RAFAEL DA SILVA e LUCIO BEIERSDORF (assistentes), ALEXANDRE VARGAS (quarto árbitro) e RODRIGO D ALONSO (AVAR)