Fluminense x River Plate ao vivo e online, onde assistir, que horas é, escalação e mais da Copa Libertadores

Equipes entram em campo nesta terça-feira (2), no Maracanã; veja como acompanhar na TV e na internet

Com ingressos esgotados, Fluminense e River Plate se enfrentam na noite desta terça-feira (2), a partir das 21h (de Brasília), no Maracanã, na cidade do Rio de Janeiro, pela terceira rodada do Grupo D da Copa Libertadores. A partida terá transmissão ao vivo da ESPN, na TV fechada, e do Star+, no streaming.

Quer ver jogos da Libertadores ao vivo? Clique aqui e acesse o Prime Video

Depois de sete vitórias consecutivas na temporada, o Fluminense foi derrotado pelo Fortaleza por 4 a 2 na última rodada do Brasileirão, e agora a equipe volta a sua atenção para a Libertadores buscando manter o aproveitamento de 100%. A equipe está na liderança isolada do Grupo D, com seis pontos.

Por outro lado, o River Plate, na terceira posição do Grupo D, com três pontos, vem de empate com o Tucuman por 1 a 1 no Campeonato Argentino. Na Libertadores, foi derrotada na estreia pelo The Strongest por 3 a 1, mas na sequência venceu o Sporting Cristal por 4 a 2.

"O Fluminense é o rival mais difícil do grupo e eu até digo que é o mais difícil do Brasil, porque eles estão passando por um grande momento. Vamos tentar ganhar. Sinto-me gratificado pela forma como o jogo se desenvolveu, mas viemos aqui para ganhar. E agora vamos para o Brasil jogar de igual para igual. Então, ao longo do jogo vamos ver quem se mostra o melhor em campo", afirmou o técnico Demichelis.

O River Plate jamais derrotou o Fluminense em toda a sua história. Em dois confrontos realizados, o Tricolor saiu vitorioso em uma ocasião, além de um empate. No mais recente encontro válido pelo Grupo D da Libertadores de 2021, a equipe carioca triunfou com placar de 3 a 1.

Prováveis escalações

Fluminense: Fábio; Samuel Xavier, Nino, Felipe Melo, Marcelo (Alexsander); André, Lima, Ganso; Keno, Arias, Cano. Técnico: Fernando Diniz.

River Plate: Armani; Herrera, Mammana, Leandro González, Milton Casco; Aliendro, Enzo Pérez, Nacho Fernández, Nico de la Cruz; Esequiel Barco, Beltrán. Técnico: Martín Demichelis.

Desfalques

Fluminense

Martinelli, Marrony e Jorge são como desfalques.

River Plate

Enzo Díaz, expulso contra o Sporting Crustal, cumprirá suspensão. Paulo Díaz, com lesão muscular, também está fora.

Quando é?