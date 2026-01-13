Fluminense x Referência-SP: onde assistir ao vivo, transmissão, escalação, que horas começa e mais da segunda fase da Copinha 2026

Fluminense e Referência-SP se enfrentam nesta terça-feira (13), às 18h30 (de Brasília), no Estádio Municipal Prefeito Gabriel Marques da Silva, em Santana de Parnaíba, pela segunda fase da Copa São Paulo de Futebol Júnior 2026. A partida terá transmissão ao vivo do canal CazéTV no YouTube (veja a programação completa aqui).

Notícias e prováveis escalações

Em busca do sexto título da Copa São Paulo de Futebol Júnior, o Fluminense tenta encerrar um jejum de mais de 20 anos sem conquistar a Copinha. O Tricolor garantiu vaga na segunda fase com 100% de aproveitamento, após terminar na liderança do Grupo 25. Até o momento, a equipe venceu o Água Santa por 2 a 0, o Brasiliense por 1 a 0 e o Sfera por 2 a 1.

Já o Referência-SP avançou como vice-líder do Grupo 26, somando quatro pontos na fase inicial. A equipe estreou com empate por 1 a 1 contra o Ivinhema, sofreu derrota para o Ituano por 2 a 1, mas se recuperou na última rodada ao vencer o Real-RS por 3 a 1, resultado que garantiu a classificação.

Fluminense: Gustavo Felix, Kaio Borges, Janderson , Gorgulho, Rodrigo Gomes, Riquelmy Tavares, Breno Britez, Velon, Arthur Henrique, Isack Gabriel, William Lopes.

Referência-SP: Vini, Arthur Valentim, Pedro Monteiro, Gabriel Miranda, Allan, Gustavo Gonçalo, João Rafael, Luiz Antonio, Jhow, Guilherme Borges, Pedro Duran.

Desfalques

Fluminense

Não há desfalques confirmados.

Referência-SP

Sem desfalques confirmados.

Quando é?

Data: terça-feira, 13 de janeiro de 2026

terça-feira, 13 de janeiro de 2026 Horário: 18h30 (de Brasília)

18h30 (de Brasília) Local: Estádio Municipal Prefeito Gabriel Marques da Silva - Santana de Parnaíba, SP

