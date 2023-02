Fluminense-PI x Ponte Preta ao vivo e online, onde assistir, que horas é, escalação e mais da Copa do Brasil

Equipes entram em campo nesta terça-feira (28), pela primeira fase do torneio; veja como acompanhar na internet

Fluminense-PI e Ponte Preta se enfrentam na noite desta terça-feira (28), às 21h30 (de Brasília), no Lindolfo Monteiro, pela primeira fase da Copa do Brasil 2023. Quem avançar terá pela frente o vencedor de Cordino x Brasil de Pelotas. A partida terá transmissão ao vivo da Amazon Prime, no serviço de streaming.

Embalada com cinco vitórias e dois empates nos últimos sete jogos na temporada, a Ponte Preta volta as atenções para a estreia na Copa do Brasil. A Macaca tem a vantagem do empate, enquanto o Fluminense-PI vem de vitória sobre o Corí-Sabbá por 2 a 1 no Campeonato Piauiense.

Prováveis escalações

Fluminense-PI: Jeferson; Carlos Henrique, Weverton, Lucão, Rômulo; Maurício, Pio, Janeudo; Nathan, Augusto, Mateus Ramos.

Ponte Preta: Caíque França, Weverton, Mateus Silva, Thiago Oliveira e Artur; Léo Naldi, Felipe Amaral, Matheus Jesus e Cássio Gabriel (Maurício); Pablo Dyego e Jeferson Jeh.

Desfalques

Fluminense-PI

Gean, com contratura muscular, Dênis, com lesão no músculo posterior da coxa, e Bismarck, que lesionou o ligamento colateral do joelho direito, são desfalques certos.

Ponte Preta

Elvis, Ramon Carvalho, Fraga, Mailton, Everton e Guilherme seguem fora.

Quando é?