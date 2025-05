Fluminense x Once Caldas: onde assistir ao vivo, transmissão, escalação, que horas começa e mais da Copa Sul-Americana 2025

Equipes se enfrentam nesta quinta-feira (29), no Estádio Maracanã; confira a transmissão e outras informações do jogo

Fluminense e Once Caldas se enfrentam nesta quinta-feira (29), às 21h30 (de Brasília), no Estádio Maracanã, pela última rodada da fase de grupos da Copa Sul-Americana 2025. A partida terá transmissão ao vivo do Paramount+ via streaming (veja a programação completa).

Após vencer o Vasco por 2 a 1 na última rodada do Brasileirão, o Fluminense volta suas atenções para a Copa Sul-Americana. O Tricolor ocupa a segunda colocação do Grupo F com dez pontos e precisa da vitória para garantir a vaga direta nas oitavas de final da competição. Em cinco partidas disputadas no torneio continental, o Tricolor soma três vitórias, um empate e uma derrota, com um aproveitamento de 66%.

Já o Once Caldas, líder do grupo com 12 pontos, chega com a vantagem do empate para avançar diretamente às oitavas. Até aqui, o time colombiano conquistou quatro vitórias e uma derrota em cinco jogos.

Prováveis escalações

Fluminense: Fábio; Guga, Thiago Silva, Freytes (Ignácio), Fuentes; Hércules, Martinelli, Ganso (Lima); Arias, Serna, Everaldo.

Once Caldas: James Aguirre; Juan David Cuesta, Jorge Cardona, Jéider Riquett, Juan Pablo Patiño; Mateo García, Iván Rojas; Alejandro García, Michael Barrios, Mateo Zuleta, Dayro Moreno.

Desfalques

Fluminense

Germán Cano, Canobbio, Facundo Bernal e Otávio estão no departamento médico.

Once Caldas

Sem desfalques confirmados.

Quando é?