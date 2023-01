Fluminense x Nova Iguaçu: onde assistir, que horas é, escalação e mais do Campeonato Carioca

Equipes entram em campo nesta terça-feira (17), pela segunda rodada do estadual; veja como acompanhar na TV e na internet

O Fluminense recebe o Nova Iguaçu na noite desta terça-feira (17), no Maracanã, às 21h10 (de Brasília), pela segunda rodada do Campeonato Carioca. A partida terá transmissão ao vivo na Band, na TV aberta para todo o Brasil, na Band Sports, na TV fechada, e também pode ser acompanhado online pelo streaming no site oficial da emissora.

Após estrear com vitória sobre o Resende fora de casa, o Fluminense fará a primeira apresentação diante de sua torcida. O técnico Fernando Diniz tem todo o elenco à disposição, mas pode mandar a campo uma equipe alternativa.

Do outro lado, o Nova Iguaçu empatou sem gols com o Volta Redonda no jogo passado e quer aproveitar a falta de entrosamento do adversário para somar os seus primeiros três pontos.

Prováveis escalações

Escalação do provável Fluminense: Vitor Eudes; Guga, David Braz, Vitor Mendes e Jorge; Felipe Melo, Lima e Michel Araújo; Marrony, Keno e Alan.

Escalação do provável Nova Iguaçu: Max; Léo Fernandes, Michel, Gabriel Pinheiro e Márcio; Igor Fraga, Marquinhos Macaé e Ícaro; Andrey, Luã Lúcio e Nathan Palafoz.

Desfalques

Fluminense

Sem desfalques confirmados.

Nova Iguaçu

Não há desfalques confirmados.

Quando é?