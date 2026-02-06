Goal.com
Mounique Vilela

Fluminense x Maricá: onde assistir ao vivo, transmissão, escalação, que horas começa e mais do Campeonato Carioca 2026

Equipes se enfrentam neste domingo (8), no Estádio Maracanã; confira a transmissão e outras informações do jogo

Fluminense e Maricá se enfrentam neste domingo (8), às 20h30 (de Brasília), no Maracanã, pela sexta rodada do Campeonato Carioca de 2026. Aqui, a GOAL traz tudo o que você precisa saber sobre como assistir, incluindo canal de TV, detalhes de streaming e mais.

O jogo entre Fluminense e Maricá será transmitido pelo sportv, na TV fechada, e pelo Premiere, no pay-per-view.

Notícias e prováveis escalações

Após empatar por 1 a 1 com o Bahia pelo Brasileirão, o Fluminense volta suas atenções para o Campeonato Carioca. Líder do Grupo A, com 12 pontos, o Tricolor chega confiante após vencer o Botafogo por 1 a 0 na última rodada do Estadual. Já classificado para as quartas de final, o técnico Zubeldía pode preservar alguns jogadores.

Do outro lado, o Maricá tenta se reabilitar no Carioca. Lanterna do Grupo B, com apenas três pontos, o time está a dois do Vasco, que atualmente fecha a zona de classificação para o mata-mata. Em cinco partidas disputadas, o Maricá soma quatro derrotas e apenas uma vitória.

Fluminense: Fábio, Guga, Jemmes (Igor Rabello), Freytes (Ignacio), Guilherme Arana, Facundo Bernal, Lima, Lucho Acosta, Savarino, Santi Moreno, John Kennedy.

Maricá: Yuri Duarte, Almir Sota, Magno Nunes, Victor Pereira, Rafael Forster, Rafael Carioca, Magno Souza, Wellington, Denílson, Caio Vitor, Pablo Thomaz .

Desfalques

Fluminense

Hércules e Soteldo estão em transição física, enquanto Germán Cano está machucado.

Maricá

Sem desfalques confirmados.

Quando é?

  • Data: domingo, 8 de fevereiro de 2026
  • Horário: 20h30 (de Brasília)
  • Local: Maracanã - Rio de Janeiro, RJ

Retrospecto recente

FLU
-Sequência

Gols Feitos (Concedidos)
9/5
Jogos com mais de 2.5 gols
3/5
Ambos os times marcam
4/5

MAR
-Sequência

Gols Feitos (Concedidos)
5/9
Jogos com mais de 2.5 gols
3/5
Ambos os times marcam
3/5

Últimos confrontos diretos

FLU

Um

MAR

0

1

Empate

0

1

Gols feitos

1
Jogos com mais de 2.5 gols
0/1
Ambos os times marcam
1/1

Como assistir de qualquer lugar com VPN

Se você estiver no exterior, pode precisar usar uma rede virtual privada (VPN) para assistir jogos usando seu serviço de streaming. Uma VPN, como o NordVPN, permite estabelecer uma conexão segura online. Se você não tem certeza de qual VPN usar, confira o guia da GOAL sobre os melhores VPNs para transmissão de esportes.

Links úteis

