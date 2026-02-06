Fluminense x Maricá: onde assistir ao vivo, transmissão, escalação, que horas começa e mais do Campeonato Carioca 2026

Fluminense e Maricá se enfrentam neste domingo (8), às 20h30 (de Brasília), no Maracanã, pela sexta rodada do Campeonato Carioca de 2026. Aqui, a GOAL traz tudo o que você precisa saber sobre como assistir, incluindo canal de TV, detalhes de streaming e mais.

O jogo entre Fluminense e Maricá será transmitido pelo sportv, na TV fechada, e pelo Premiere, no pay-per-view.

Notícias e prováveis escalações

Após empatar por 1 a 1 com o Bahia pelo Brasileirão, o Fluminense volta suas atenções para o Campeonato Carioca. Líder do Grupo A, com 12 pontos, o Tricolor chega confiante após vencer o Botafogo por 1 a 0 na última rodada do Estadual. Já classificado para as quartas de final, o técnico Zubeldía pode preservar alguns jogadores.

Do outro lado, o Maricá tenta se reabilitar no Carioca. Lanterna do Grupo B, com apenas três pontos, o time está a dois do Vasco, que atualmente fecha a zona de classificação para o mata-mata. Em cinco partidas disputadas, o Maricá soma quatro derrotas e apenas uma vitória.

Fluminense: Fábio, Guga, Jemmes (Igor Rabello), Freytes (Ignacio), Guilherme Arana, Facundo Bernal, Lima, Lucho Acosta, Savarino, Santi Moreno, John Kennedy.

Maricá: Yuri Duarte, Almir Sota, Magno Nunes, Victor Pereira, Rafael Forster, Rafael Carioca, Magno Souza, Wellington, Denílson, Caio Vitor, Pablo Thomaz .

Desfalques

Fluminense

Hércules e Soteldo estão em transição física, enquanto Germán Cano está machucado.

Maricá

Sem desfalques confirmados.

Quando é?

Data: domingo, 8 de fevereiro de 2026

domingo, 8 de fevereiro de 2026 Horário: 20h30 (de Brasília)

20h30 (de Brasília) Local: Maracanã - Rio de Janeiro, RJ

Retrospecto recente

Últimos confrontos diretos

FLU Um MAR 0 1 Empate 0 Fluminense 1 - 1 Maricá 1 Gols feitos 1 Jogos com mais de 2.5 gols 0/1 Ambos os times marcam 1/1

