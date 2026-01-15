Fluminense x Ituano: onde assistir ao vivo, transmissão, escalação, que horas começa e mais da terceira fase da Copinha 2026

Fluminense e Ituano se enfrentam nesta quinta-feira (15), às 17h (de Brasília), no Estádio Municipal Prefeito Gabriel Marques da Silva, em Santana de Parnaíba, pela terceira fase da Copa São Paulo de Futebol Júnior 2026. A partida terá transmissão ao vivo do canal CazéTV no YouTube (veja a programação completa aqui).

Notícias e prováveis escalações

Em busca do sexto título da Copa São Paulo de Futebol Júnior, o Fluminense garantiu vaga na terceira fase da competição ao eliminar o Referência nos pênaltis, por 5 a 3, após empate no tempo regulamentar. Na fase de grupos, o Tricolor terminou na liderança do Grupo 25 ao vencer Água Santa por 2 a 0, Brasiliense por 1 a 0 e Sfera por 2 a 1.

Já o Ituano encerrou a fase de grupos na liderança do Grupo 26 com 100% de aproveitamento. A equipe paulista venceu o Real-RS por 3 a 0, superou o Referência por 2 a 1 e bateu o Ivinhema por 3 a 1, confirmando a boa fase na competição.

Fluminense: Gustavo Felix, Kaio Borges, Pedro Costa, Janderson , Gorgulho, Fabinho, Gabriel Renan, Pablo Henrique, Kelwin, Juan Palacios, Isack Gabriel.

Ituano: Gabriel Marques, Gabriel William, Matheus Rocha, Eduardo Moura, Erick, JP Abreu, Lucas Stefanello, Pedro Malheiros, Kauan Gabriel, Bruno Teruel, Guilherme Miranda.

Desfalques

Fluminense

Não há desfalques confirmados.

Ituano

Sem desfalques confirmados.

Quando é?

Data: quinta-feira, 15 de janeiro de 2026

quinta-feira, 15 de janeiro de 2026 Horário: 17h (de Brasília)

17h (de Brasília) Local: Estádio Municipal Prefeito Gabriel Marques da Silva - Santana de Parnaíba, SP

