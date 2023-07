Fluminense x Internacional ao vivo e online, onde assistir, que horas é, escalação e mais do Brasileirão

Equipes entram em campo neste domingo (9), no Maracanã; veja como acompanhar na TV e na internet

Fluminense e Internacional na tarde deste domingo (9), às 16h (de Brasília), no Maracanã, no Rio de Janeiro, pela 14ª rodada do Campeonato Brasileiro. A partida terá transmissão ao vivo da Globo (para Rio de Janeiro, Rio Grande do Sul, Santa Catarina, Paraná, Minas Gerais, Espírito Santo, Bahia, Sergipe, Pernambuco, Paraíba, Rio Grande do Norte, Ceará, Piauí, Maranhão, Pará, Amazonas, Rondônia, Roraima, Amapá e Acre), na TV aberta, e do Premiere, na TV fechada, com narração de Renata Silveira e comentários Júnior e Roger Flores.

Classificado às oitavas de final da Libertadores, o Fluminense teve uma semana agitada com o anúncio de Fernando Diniz como interino da seleção brasileira até a chegada de Carlo Ancelotti, prevista para junho de 2024.

"Foram dias de alegria e ansiedade. O presidente (Ednaldo Rodrigues) procurou o Mário (Bittencourt, mandatário do Fluminense) primeiro e foi um gesto bastante respeitoso com o Fluminense. Fiquei muito honrado e alegre de ter sido escolhido. Usamos esse tempo porque precisava saber a quem eu ia me reportar. Conversei com o Ednaldo na segunda-feira para saber se, de fato, eu era quem ele queria para comandar a Seleção. Já tinha uma boa imagem do presidente e ela só se confirmou", afirmou o treinador.

Buscando entrar no G-4 do Brasileirão, o Tricolor vem de derrota para o São Paulo por 1 a 0 no Morumbi. No momento, a equipe soma 21 pontos e com um aproveitamento de 53%. Arias, expulso na última rodada, está fora, mas Nino, retorna de suspensão, assim como André, recuperado das dores.

Do outro lado, o Internacional, que terá pela frente o River Plate nas oitavas de final da Libertadores, volta a sua atenção para o Brasileirão. Também com 21 pontos, o Colorado vem de empate sem gols com o Cruzeiro e está há seis jogos sem perder, com quatro vitórias e dois empates.

"A situação mudou bastante, mas creio que não podemos deixar subir à cabeça. Manter humildade e continuar nessa sequência, encarar cada jogo como uma final. Estamos em um momento importante", afirmou Wanderson.

Em 74 jogos disputados entre as equipes, o Internacional soma 31 vitórias, contra 21 do Fluminense, além de 22 empates. No mais recente confronto válido pelo Campeonato Brasileiro de 2022, o Colorado venceu por 3 a 0.

Prováveis escalações

Fluminense: Fábio; Samuel Xavier, Nino, Felipe Melo e Marcelo; André, Martinelli, Lima e Pirani (Ganso ou Danielzinho); Keno e Cano. Técnico: Fernando Diniz.

Internacional: John; Bustos, Vitão, Mercado e Renê; Rômulo, Johnny e De Pena; Wanderson, Enner Valencia (Jean Dias) e Luiz Adriano. Técnico: Mano Menezes.

Desfalques

Fluminense

Arias, expulso contra o São Paulo, está fora.

Internacional

Alan Patrick, suspenso pelo terceiro cartão amarelo, e Pedro Henrique com lesão muscular na coxa direita, são desfalques.

Quando é?