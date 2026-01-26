Goal.com
Ao Vivo
Esta página tem links afiliados. Quando você compra um serviço ou um produto por meio desses links, nós podemos ganhar uma comissão.
Brasileirão
team-logoFluminense
team-logoGrêmio
ASSISTA COM AASSISTA COM O
Mounique Vilela

Fluminense x Grêmio: onde assistir ao vivo, transmissão, escalação, que horas começa e mais do Brasileirão 2026

Equipes se enfrentam neste quarta-feira (28), no Maracanã; confira a transmissão e outras informações do jogo

Fluminense e Grêmio se enfrentam nesta quarta-feira (28), às 19h30 (de Brasília), no Maracanã, pela primeira rodada do Campeonato Brasileiro 2026. A partida terá transmissão ao vivo da Record na TV aberta, do canal CazéTV no YouTube, além do Premiere no pay-per-view (veja a programação completa).

Notícias e prováveis escalações

Embalado pela vitória sobre o Flamengo por 2 a 1 na última rodada do Campeonato Carioca, o Fluminense volta suas atenções para o Brasileirão. Como terminou em quinto lugar na última temporada, o Tricolor Carioca garantiu vaga direta para a disputa da Copa Libertadores.

Por outro lado, o Grêmio vem de dura derrota para o Internacional por 4 a 2 no Campeonato Gaúcho. No Brasileirão, o Tricolor Gaúcho encerrou a última temporada em nono lugar, com 49 pontos e garantiu a classificação para a fase de grupos da Copa Sul-Americana.

Fluminense: Fábio; Samuel Xavier, Jemmes, Freytes, Guilherme Arana; Martinelli, Ganso (Nonato), Lucho Acosta; Canobbio, Serna, Everaldo (John Kennedy).

Grêmio: Weverton; Marcos Rocha, Noriega, Wagner Leonardo e Marlon; Arthur, Tiaguinho, Tetê, Edenilson (Cristaldo) e Amuzu; Carlos Vinícius.

Desfalques

Fluminense

Germán Cano, está machucado, enquanto Hércules e Soteldo seguem em transição física.

Grêmio

Braithwaite, Villasanti, Pavón e Walter Kannemann estão fora.

Quando é?

  • Data: quarta-feira, 28 de janeiro de 2026
  • Horário: 19h30 (de Brasília)
  • Local: Maracanã - Rio de Janeiro, RJ 

Retrospecto recente

FLU
-Sequência

Gols Feitos (Concedidos)
8/5
Jogos com mais de 2.5 gols
3/5
Ambos os times marcam
3/5

GRE
-Sequência

Gols Feitos (Concedidos)
13/5
Jogos com mais de 2.5 gols
3/5
Ambos os times marcam
1/5

Últimos confrontos diretos

Em 89 confrontos oficiais entre Grêmio e Fluminense, a equipe gaúcha leva vantagem no retrospecto histórico, com 41 vitórias, contra 26 triunfos do time carioca, além de 22 empates. No último duelo entre as equipes, válido pelo segundo turno do Campeonato Brasileiro de 2025, o Tricolor Carioca venceu por 2 a 1.

FLU

Outros

GRE

3

Vitórias

1

Empate

1

8

Gols feitos

6
Jogos com mais de 2.5 gols
4/5
Ambos os times marcam
4/5

Classificação

Como assistir de qualquer lugar com VPN

Se você estiver no exterior, pode precisar usar uma rede virtual privada (VPN) para assistir jogos usando seu serviço de streaming. Uma VPN, como o NordVPN, permite estabelecer uma conexão segura online. Se você não tem certeza de qual VPN usar, confira o guia da GOAL sobre os melhores VPNs para transmissão de esportes.

Links úteis

Publicidade

Perguntas frequentes

A primeira edição do Campeonato Brasileiro por pontos corridos foi disputada em 2003, ano em que o Cruzeiro se sagrou campeão.

Não. Em 2003 e 2004, o Campeonato Brasileiro tinha 24 times, número que baixou para 22 na edição de 2005. Desde 2006, 20 equipes participam da Série A do Brasileirão.

Desde 2016, os seis melhores times do Brasileirão garantem uma vaga na Copa Libertadores do ano seguinte, sendo que os quatro primeiros vão diretamente para a fase de grupos e os outros dois disputam a pré-Libertadores.

Considerando toda a história do Campeonato Brasileiro, Roberto Dinamite, com 190 gols em 328 jogos, é o maior goleador da competição.

0