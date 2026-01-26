Fluminense x Grêmio: onde assistir ao vivo, transmissão, escalação, que horas começa e mais do Brasileirão 2026

Fluminense e Grêmio se enfrentam nesta quarta-feira (28), às 19h30 (de Brasília), no Maracanã, pela primeira rodada do Campeonato Brasileiro 2026. A partida terá transmissão ao vivo da Record na TV aberta, do canal CazéTV no YouTube, além do Premiere no pay-per-view (veja a programação completa).

Notícias e prováveis escalações

Embalado pela vitória sobre o Flamengo por 2 a 1 na última rodada do Campeonato Carioca, o Fluminense volta suas atenções para o Brasileirão. Como terminou em quinto lugar na última temporada, o Tricolor Carioca garantiu vaga direta para a disputa da Copa Libertadores.

Por outro lado, o Grêmio vem de dura derrota para o Internacional por 4 a 2 no Campeonato Gaúcho. No Brasileirão, o Tricolor Gaúcho encerrou a última temporada em nono lugar, com 49 pontos e garantiu a classificação para a fase de grupos da Copa Sul-Americana.

Fluminense: Fábio; Samuel Xavier, Jemmes, Freytes, Guilherme Arana; Martinelli, Ganso (Nonato), Lucho Acosta; Canobbio, Serna, Everaldo (John Kennedy).

Grêmio: Weverton; Marcos Rocha, Noriega, Wagner Leonardo e Marlon; Arthur, Tiaguinho, Tetê, Edenilson (Cristaldo) e Amuzu; Carlos Vinícius.

Desfalques

Fluminense

Germán Cano, está machucado, enquanto Hércules e Soteldo seguem em transição física.

Grêmio

Braithwaite, Villasanti, Pavón e Walter Kannemann estão fora.

Quando é?

Data: quarta-feira, 28 de janeiro de 2026

quarta-feira, 28 de janeiro de 2026 Horário: 19h30 (de Brasília)

19h30 (de Brasília) Local: Maracanã - Rio de Janeiro, RJ

Retrospecto recente

Últimos confrontos diretos

Em 89 confrontos oficiais entre Grêmio e Fluminense, a equipe gaúcha leva vantagem no retrospecto histórico, com 41 vitórias, contra 26 triunfos do time carioca, além de 22 empates. No último duelo entre as equipes, válido pelo segundo turno do Campeonato Brasileiro de 2025, o Tricolor Carioca venceu por 2 a 1.

Classificação

